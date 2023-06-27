В ГИБДД назвали причину смертельного ДТП под Самарой

Виновником ДТП на федеральной трассе А300 в Самарской области, предположительно, являлся гражданин Киргизии, управлявший легковым автомобилем и выехавший на встречную полосу. Он погиб. Об этом сообщил начальник регионального УГИБДД ГУ МВД РФ Юрий Некрасов.

"Произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai под управлением гражданина Республики Кыргызстан и минивэна Honda, зарегистрированного за пределами Российской Федерации. По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда легкового автомобиля Hyundai на полосу встречного движения", — сказал он на опубликованном в телеграм-канале видео.

Прокуратура Большеглушицкого района области организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.