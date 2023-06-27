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27 июня, 03:05

В ГИБДД назвали причину смертельного ДТП под Самарой

ГИБДД: Погибший гражданин Киргизии мог являться виновником ДТП под Самарой

<p>Разбитый минивэн после аварии на трассе А300. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/ugibdd63/6020" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ugibdd63</a></p>

Разбитый минивэн после аварии на трассе А300. Обложка © t.me / ugibdd63

Виновником ДТП на федеральной трассе А300 в Самарской области, предположительно, являлся гражданин Киргизии, управлявший легковым автомобилем и выехавший на встречную полосу. Он погиб. Об этом сообщил начальник регионального УГИБДД ГУ МВД РФ Юрий Некрасов.

"Произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai под управлением гражданина Республики Кыргызстан и минивэна Honda, зарегистрированного за пределами Российской Федерации. По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда легкового автомобиля Hyundai на полосу встречного движения", — сказал он на опубликованном в телеграм-канале видео.

Родители и четыре ребёнка погибли в страшной аварии в Казахстане

Родители и четыре ребёнка погибли в страшной аварии в Казахстане

Прокуратура Большеглушицкого района области организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее Лайф писал, что в результате жуткой аварии под Самарой погибли шестеро человек. Среди них водитель легковушки и четыре пассажира, а также пассажир минивэна Honda. Восьми пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Лариса Сафронова
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