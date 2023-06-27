В ГИБДД назвали причину смертельного ДТП под Самарой
ГИБДД: Погибший гражданин Киргизии мог являться виновником ДТП под Самарой
Разбитый минивэн после аварии на трассе А300. Обложка © t.me / ugibdd63
Виновником ДТП на федеральной трассе А300 в Самарской области, предположительно, являлся гражданин Киргизии, управлявший легковым автомобилем и выехавший на встречную полосу. Он погиб. Об этом сообщил начальник регионального УГИБДД ГУ МВД РФ Юрий Некрасов.
"Произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai под управлением гражданина Республики Кыргызстан и минивэна Honda, зарегистрированного за пределами Российской Федерации. По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда легкового автомобиля Hyundai на полосу встречного движения", — сказал он на опубликованном в телеграм-канале видео.
Прокуратура Большеглушицкого района области организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
Ранее Лайф писал, что в результате жуткой аварии под Самарой погибли шестеро человек. Среди них водитель легковушки и четыре пассажира, а также пассажир минивэна Honda. Восьми пострадавшим потребовалась медицинская помощь.