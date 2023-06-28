Обеспечить безопасность судов на Каме помогут цифровые навигационные знаки

Для организации безопасного судоходства на внутренних водных путях Камского бассейна будут использовать цифровые навигационные знаки, они доступны в том числе в удалённых местах. Такие знаки смогут передавать информацию о местоположении, корректном включении и отключении светового сигнала, аварийных или чрезвычайных ситуациях.

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Так, в Пермском крае контроль и безопасность на территории 1921 км водных путей федерального и местного значения обеспечивают специальные буи, оснащённые цифровыми носителями, которые предоставляет МегаФон. Для организации безопасного судоходства на внутренних водных путях Камского бассейна используют 50 цифровых навигационных знаков.

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Система удалённого мониторинга позволяет получить данные о ситуации на участках повышенного внимания и в труднодоступных местах, например, при затоплении оборудования или выведении из строя при получении удара.