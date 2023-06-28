Рома Жёлудь перепугал фанатку своими стримами, и она вызвала к нему домой полицию
SHOT: Фанатка Ромы Жёлудя вызвала к нему домой полицию после просмотра стримов
Блогер Рома Жёлудь. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romaacorn
Блогер Рома Жёлудь своими последними стримами так сильно напугал фанатку, что она вызвала к нему домой полицию. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, девушка по имени Мария смотрела стримы Жёлудя, в которых он, по её словам, ругался матом, употреблял наркотики и говорил о смерти. Поклонница "русского Бибера" сильно перепугалась и позвонила в полицию. Точного его адреса она не знала, но смогла назвать номер дома.
Оперативники нашли, где зарегистрирован Жёлудь, но оказалось, что уже несколько месяцев в квартире он не появляется.
Ранее было опубликовано видео разгона гей-вечеринки с участием Ромы Жёлудя в Ростове-на-Дону. Инцидент произошёл в декабре 2021 года. Бойцы ОМОНа ворвались на тусовку, проходившую в концертном зале в центре города, и обнаружили мероприятие с несоблюдением не только правил приличия, но и с нарушением антиковидных ограничений.