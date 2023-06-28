Рома Жёлудь перепугал фанатку своими стримами, и она вызвала к нему домой полицию

Блогер Рома Жёлудь своими последними стримами так сильно напугал фанатку, что она вызвала к нему домой полицию. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, девушка по имени Мария смотрела стримы Жёлудя, в которых он, по её словам, ругался матом, употреблял наркотики и говорил о смерти. Поклонница "русского Бибера" сильно перепугалась и позвонила в полицию. Точного его адреса она не знала, но смогла назвать номер дома.

Оперативники нашли, где зарегистрирован Жёлудь, но оказалось, что уже несколько месяцев в квартире он не появляется.