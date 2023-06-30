Что скрывает Земля: Учёные взбудоражены загадочными структурами внутри планеты Этих структур две, они простираются на тысячи километров, и предложены две версии их происхождения. 29 июня, 23:44 Как сквозь недра планеты проходят ударные волны землетрясений.Обложка © Shutterstock

Вообще всё, что нам удалось понять о внутреннем строении Земли, мы поняли по тому, как сквозь недра планеты проходят ударные волны землетрясений. Притом изучают не только данные естественных подземных толчков, но и вызывают ударные волны искусственно, это называется сейсморазведкой. Через вещество разной плотности и упругости волны идут с разной скоростью. В целом чем плотнее среда, тем быстрее они распространяются. К примеру, бывают «первичные» волны, они идут вертикально, в воде преодолевают без малого полтора километра в секунду, а в граните – все пять километров. А бывают «вторичные», поперечные волны, и они в жидкости не распространяются совсем.

И по итогам всего этого на сегодняшний день складывается такая общая картина: в самом центре Земли находится твёрдое внутреннее ядро размером примерно с Плутон (радиус немногим более 1200 километров), вокруг него – слой жидкого внешнего ядра толщиной более 2200 километров. То есть ядро занимает примерно половину общего радиуса Земли, который составляет, напомним, примерно 6370 километров. Над ядром – 2900 километров вязкой мантии и, наконец, очень тонкий слой твёрдой земной коры: где-то, скажем, 80 километров, а где-то и всего километров 5.

Но по мере накопления сейсмических данных в этой общей картине стали просматриваться некоторые особенности, а именно: внутри мантии имеются некие бесформенные структуры вещества, немного более плотного, чем всё остальное. Эти «ошмётки» как бы налипли на внешнее ядро, не исключено, что они в него отчасти погружены, кверху поднимаются примерно на тысячу километров, а вширь простираются на несколько тысяч. Структур наблюдается две, одна расположена под африканским континентом, а вторая под Тихим океаном.

Загадочные структуры в мантии Земли, обнаруженные методами сейсмической томографии. Фото © Wikipedia

Основная версия – это утонувшие плиты земной коры. Бывает так, что одна плита как бы заходит под другую, это называется субдукцией. И есть мнение, что в процессе эволюции Земли эта субдукция могла временами доходить до того, что какие-то плиты и вовсе полностью погрузилась в мантию, там превратились в вязкий, но всё-таки чуть более плотный расплав и распространились такими бесформенными «кусками» в теле Земли. Предполагается, что это должно было произойти задолго до того, как сформировались современные материки – ещё во времена суперконтинента Родиния какие-нибудь 750 миллионов лет назад. Как раз примерно тогда этот суперконтинент начал распадаться, всё пришло в движение, и, возможно, некоторые плиты были в этом процессе «похоронены» глубоко в недрах планеты.

А есть и другая версия, у неё меньше сторонников, но она очень интересная, поистине фантастическая и при этом вполне легитимна: возможно, это обломки другой планеты. Дело в том, что главная гипотеза происхождения Луны – столкновение Земли с некой планетой размером с Марс, в момент которого «кусок» земного вещества выбило с нашей поверхности и выбросило в космос. И из этого вещества постепенно сформировалась Луна. Считают, что это должно было произойти вскоре после возникновения самой Солнечной системы, то есть порядка 4,5 миллиардов лет назад. Ту несчастную планету назвали Тейей, потому что в древнегреческих мифах Тейя – мать богини Луны Селены. Учёные смоделировали её столкновение с Землёй и пришли к выводу, что Тейя должна была разрушиться полностью, а наша планета очень сильно пострадать. Совершенно точно была пробита кора, и Тейя глубоко погрузилась внутрь Земли.

Авторы Адель Романенкова