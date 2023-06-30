Дедушке на орехи: Почему американская пресса издевается над Байденом
Американские и британские СМИ продолжают смаковать диагнозы и неадекватное состояние президента США Байдена, готовя свои аудитории к новому повороту.
Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / Drew Angerer
Похоже, что действующий президент США Джозеф Байден решил сделать всё, чтобы не пойти на следующий срок, а начал он с самой больной темы американцев — расисткой шутки. На вопрос из зала чернокожей женщины, что он мог бы посоветовать, если она была бы его дочерью, которую из-за пустяка остановила полиция, он ответил: "Если бы вы были моей дочерью, вы были бы белой, и полиция бы вас не остановила".
Почему президент США путает Ирак и Украину
"Байден на этой неделе уже дважды спутал Украину с Ираком. Во вторник вечером на предвыборной конференции в Мэриленде он совершил "ту же ошибку", сказав, что собрать силы "всей Европы в наступлении на Ирак" вряд ли получится", — отмечает издание The Hill. Среди его странных свежих оговорок и восклицание "Боже, храни королеву!" — такими словами он закончил одну из своих речей.
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Какие болезни Байдена обсуждают СМИ
Американская пресса начала методично разбирать заболевания главы США после того, как Сеть начали будоражить фотографии Байдена со следами от маски на лице. В Белом доме прокомментировали, что президент пользуется прибором для поддержания дыхания ночью (CPAP — режим искусственной вентиляции лёгких постоянным положительным давлением). New York Times напомнил, что президент говорил, что у него апноэ — затруднение и задержка дыхания во время сна. Но его доктор не указал на это в письмах от 2021 и 2023 годов об оценке состояния Байдена. Сделанные в 2019 году несколько операций помогли, но не устранили симптомы апноэ.
Белый дом прокомментировал, что следы от маски возникли вследствие того, что президент пользуется прибором для поддержания дыхания ночью. Фото © Getty Images / Chip Somodevilla
Тему подхватывает Washington Post, резюмируя, что "Байден — один из "миллионов" американцев, которые пользуются аппаратом для искусственной вентиляции лёгких во время сна". Им вторит британское издание The Telegraph, перечисляя, к чему приводит эта болячка: "Апноэ — потенциально опасное нарушение, которое при отсутствии лечения может привести к забывчивости, усталости и сонливости, а также сердечно-сосудистым заболеваниям". Не упомянуло издание лишь про возможность внезапной смерти, деликатно обойдя этот факт.
Политолог Елена Панина отмечает, что Bloomberg не просто иронизирует над главой США, завершая специализированный текст о новой 15-летней фазе роста цен на сырьё опасениями, что внезапно всё может измениться, и упоминанием президента Байдена, который использует аппарат CPAP для лечения апноэ во сне.
"Мой вам совет: если вы обнаружите, что просыпаетесь несвежим, обратитесь к врачу по поводу апноэ", — пишет колумнист издания John Authers, оставляя вместо выводов это предостережение. Похоже, Запад начал официальную кампанию против Байдена, который с каждым днём выглядит всё хуже и хуже.
Политолог-американист Малек Дудаков напоминает, что команда Байдена продолжает умалчивать, какие препараты ему постоянно вкалывают, чтобы он вёл себя поактивнее и не падал на публике. Но даже нынешние признания усиливают и так растущую обеспокоенность американцев состоянием своего президента.
Джо Байден падает на сцене во время выпускной церемонии Академии ВВС США 1 июня 2023 года. Фото © ТАСС / AP Photo / Andrew Harnik
Эксперт приводит данные: 68% населения уверены, что Байден не способен исполнять президентские обязанности. Даже среди демократов таковых насчитывается 43%. Этим всячески пытается воспользоваться главный оппонент Байдена на праймериз — Роберт Кеннеди. Недавно он даже в присутствии журналистов выжал штангу на грудь, показывая, что находится в идеальной физической форме.
Может ли дедушка Байден управлять Америкой?