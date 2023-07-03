Слабое место Земли: Таинственная гравитационная аномалия в Индийском океане не даёт покоя учёным Возможно, это и незаметно, но именно в этой части планеты земное притяжение гораздо слабее, чем где бы то ни было ещё. 2 июля, 23:44 Обложка © Shutterstock

В глазах геофизиков земной шар выглядит так. Рельефность на этом изображении намеренно преувеличена, чтобы подчеркнуть разницу между уровнем гравитации в разных частях планеты. Возвышения на получившейся "картофелине" — это места, где гравитация выше "нормы", то есть выше того уровня, какой был бы по всей планете, если бы она по своему составу была идеально однородной. Соответственно, углубления — это где гравитация ниже. И учёных давно озадачивает очевидная гравитационная "яма", в которой находится Индийский океан и частично полуостров Индостан, то есть Индия.

Модель земного шара (геоид), иллюстрирующая разницу уровней гравитации в разных частях планеты. Фото © Международный центр глобальных моделей Земли (ICGEM)

Гравитацию создаёт масса, значит, там, где слабая гравитация, сосредоточено меньше массы. А массу даёт плотность. Значит, в гравитационной "дыре" находится менее плотное вещество. Менее плотное, менее твёрдое. Плотность вещества в недрах Земли учёные выясняют сейсмическими методами — фиксируют, как сквозь литосферу, мантию и всю планету проходят ударные волны. И таким образом геологи, в частности, обнаружили, что под Индийским океаном сейсмические волны необычно быстро распространяются у основания мантии и при этом загадочно медленно движутся в более верхних слоях. Значит, в самом низу мантии в этом аномальном регионе оказалось удивительно плотное вещество, а наверху, наоборот, скопился чрезвычайно жидкий расплав.

Как раз не так давно, в 2016 году, геологи установили, что под Индийским океаном глубоко в мантии покоится "плита-утопленница". Она была на поверхности Земли сотни миллионов лет назад, а где-то между триасовым и юрским периодами (250–150 миллионов лет назад) начала уходить под другую плиту, этот процесс называется субдукцией. Примерно 140–130 миллионов лет назад она погрузилась в раскалённую магму земной мантии полностью, стала плавиться, превращаться в бесформенную массу и в таком виде постепенно пошла "ко дну", то есть к центру Земли. Так вот, учёные предполагают, что она могла, как вариант, принести с собой в мантию гидратированное, то есть обогащённое водой, вещество и таким образом делать окружающую магму более жидкой и менее плотной. Она по законам физики стала подниматься и накапливаться наверху. Возможно, отсюда и дефицит массы в мантии, и, как следствие, гравитационная аномалия.

Построенный сценарий гибели этой древней литосферной плиты вполне соотносится с общими представлениями о том, что происходило с Землёй в те незапамятные времена. Как установлено геологами, как раз 150–140 миллионов лет назад начал распадаться суперконтинент Пангея. Кстати, Индия тогда вместе со своей Индостанской плитой обреталась в самом низу Южного полушария, рядом с Мадагаскаром, примыкала к Африке, то есть была не так уж далеко от Антарктиды. А Евразия, у которой тогда ещё не было ни Индии, ни Аравийского полуострова, омывалась несуществующим теперь океаном Тетис. Но потом Индия стала стремительно продвигаться на север. Когда наконец нашла на Евразийскую плиту, на линии этого столкновения выросли Гималаи и Тибетское нагорье. А океан Тетис в ходе передвижения плит был ими как бы заблокирован, перекрыт, и от него нам осталось три небольших резервуара: Средиземное, Чёрное и Каспийское моря.

Индостанская литосферная плита 80 млн лет назад. Фото © Wikipedia / Fama Clamosa

В своём недавнем исследовании учёные дополнили эту картину. Они уверяют, что в процессе эволюции Земли таким образом тонула далеко не одна плита и что в данном случае эти "утопленники" могли вдобавок потревожить гигантскую любопытную структуру, которая покоится под Африкой над самым земным ядром и распространяется по мантии на тысячи километров, она называется "крупной областью с низкой скоростью сдвига", или Африканским суперплюмом, а по сути это огромная бесформенная масса немного более плотного вещества не вполне понятного происхождения. И таких масс на самом деле две, ещё одна находится под Тихим океаном. Кстати, по основной версии, это тоже останки погибших литосферных плит. В любом случае вывод учёных таков, что от этой африканской структуры по мере появления новых утопающих должны были подниматься некие дополнительные шлейфы менее плотного вещества, которые ещё больше усугубляли эту ситуацию под Индийским океаном.

Авторы Адель Романенкова