УЕФА вызывал российского арбитра Карасёва на сбор судей в сентябре
Российский арбитр Сергей Карасёв. Обложка © VK / РФС
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вызвал российского арбитра Сергея Карасёва на сбор судей в сентябре, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
"УЕФА пригласил Сергея Карасёва на сбор судей в сентябре", — приводит издание "Спорт-Экспресс" сообщение пресс-службы РФС.
Напомним, сборная России по футболу и отечественные клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года из-за СВО. Тогда в России задумались о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, но потом вопрос был снят с повестки дня. Отметим, что после отстранения россиян от международных соревнований УЕФА и ФИФА перестали назначать и российских судей на официальные игры.