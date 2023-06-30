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30 июня, 17:48

УЕФА вызывал российского арбитра Карасёва на сбор судей в сентябре

<p>Российский арбитр Сергей Карасёв. Обложка<a href="https://vk.com/rfsruofficial?z=photo-31300638_457251868/album-31300638_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© VK / <a href="https://vk.com/rfsruofficial?z=photo-31300638_457251868/album-31300638_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РФС</a></p>

Российский арбитр Сергей Карасёв. Обложка © VK / РФС

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вызвал российского арбитра Сергея Карасёва на сбор судей в сентябре, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

"УЕФА пригласил Сергея Карасёва на сбор судей в сентябре", — приводит издание "Спорт-Экспресс" сообщение пресс-службы РФС.

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Напомним, сборная России по футболу и отечественные клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года из-за СВО. Тогда в России задумались о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, но потом вопрос был снят с повестки дня. Отметим, что после отстранения россиян от международных соревнований УЕФА и ФИФА перестали назначать и российских судей на официальные игры.

Наталья Исакова
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