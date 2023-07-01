Россиянам назвали оптимальную позу для работы на даче

При работе в огороде, выращивая зелень и овощи, нужно минимизировать длительную статическую нагрузку, плохо влияющую на позвоночник и коленные суставы. Об этом рассказал радио Sputnik врач-ортопед Михаил Игнатов.

По его словам, работать на корточках — опасно: страдают коленные суставы, в первую очередь — мениски. Если же стоять на прямых ногах, нагнувшись к грядке, можно перегрузить позвоночник и поясницу, что может обернуться остеохондрозом, протрузиями и грыжей позвоночника. Неправильные позы грозят также артрозом и прочими проблемами с коленными суставами, предупредил врач.

"Чтобы как-то нивелировать вред от работы в огороде, подойдут специальные приспособления, чтобы стоять на коленях без вреда для суставов. Если вы стоите на коленях, которые согнуты под углом 90 градусов, то это оптимальное положение для работы в огороде", — пояснил Игнатов.