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1 июля, 04:33

Россиянам назвали оптимальную позу для работы на даче

Врач-ортопед Игнатов: Работать в огороде лучше всего стоя на коленях

При работе в огороде, выращивая зелень и овощи, нужно минимизировать длительную статическую нагрузку, плохо влияющую на позвоночник и коленные суставы. Об этом рассказал радио Sputnik врач-ортопед Михаил Игнатов.

По его словам, работать на корточках — опасно: страдают коленные суставы, в первую очередь — мениски. Если же стоять на прямых ногах, нагнувшись к грядке, можно перегрузить позвоночник и поясницу, что может обернуться остеохондрозом, протрузиями и грыжей позвоночника. Неправильные позы грозят также артрозом и прочими проблемами с коленными суставами, предупредил врач.

"Чтобы как-то нивелировать вред от работы в огороде, подойдут специальные приспособления, чтобы стоять на коленях без вреда для суставов. Если вы стоите на коленях, которые согнуты под углом 90 градусов, то это оптимальное положение для работы в огороде", — пояснил Игнатов.

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Ранее невролог Виктория Толмачёва рассказала, что обрабатывать грядки лучше на четвереньках, надев наколенники. Ещё специалист поделилась, какой популярной у огородников позы точно стоит избегать.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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