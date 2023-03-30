Гайд по созданию мини-огорода на балконе для мечтающих о собственном урожае

Мечта выращивать собственные овощи не должна страдать от факта, что вы живёте далеко от природы. Если в квартире есть балкон, вы уже можете создать небольшой огород своими руками прямо на нём. Рассмотрим несколько шагов, которые помогут вам в этом увлекательном деле.

Огород на окне. Шаг 1: Растения

Перед тем как начать создание огорода на окне, точнее, на балконе, необходимо определиться с растениями. Выбирайте те, которые подходят для выращивания в контейнерах и не требуют много места. Например, помидоры, огурцы, зелень, малина, земляника, лук, чеснок, перец и базилик. Кроме того, убедитесь, что вы выбираете растения, которые подходят для вашего климата и времени года.

Как начать выращивать овощи на балконе. Фото © Shutterstock

Огород своими руками. Шаг 2: Контейнеры

Следующим шагом будет выбор контейнеров для растений. Рассматривайте достаточно большие контейнеры, чтобы растения могли свободно развиваться. В ёмкостях должны иметься отверстия для дренажа, чтобы вода могла стекать.

Сад-огород своими руками. Шаг 3: Грунт

Для выращивания растений на балконе в огороже своими руками необходимо подготовить грунт. Используйте качественный почвенный субстрат, который обеспечит растениям достаточное количество питательных веществ. Вы можете приготовить его самостоятельно или купить готовый в магазине. Не забудьте про дренаж и полив.

Гайд по созданию огорода на окне своими руками. Фото © Shutterstock

Огород своими руками. Шаг 4: Разместите контейнеры

После того как вы выбрали растения, контейнеры и подготовили грунт, разместите всё на балконе или окне. Убедитесь, что всё находится в местах, где есть достаточно света и тепла. Поставьте контейнеры таким образом, чтобы вы могли легко добраться до растений для полива и ухода за ними. Огород своими руками почти готов!

Огород на окне. Шаг 5: Полив

Регулярный полив является одним из важнейших аспектов выращивания растений в огороде на окне или балконе. Ростки должны получать достаточное количество воды, чтобы правильно и быстро развиваться. Поливайте растения регулярно, но не заливайте их, чтобы не подвергать корни переувлажнению.

Как ухаживать за растениями в огороде на окне. Фото © Shutterstock

Сад-огород своими руками. Шаг 6: Удобрения

Без регулярной подкормки огород на окне или балконе никак не обойдётся. Растения должны получать достаточное количество питательных веществ, чтобы расти и развиваться. Вы можете использовать органические или минеральные удобрения. Разобраться в этой сложной теме вам помогут консультанты в специализированных магазинах.

Огород своими руками. Шаг 7: Урожай

Когда растения начнут плодоносить, собирайте урожай регулярно. Это поможет им продолжать расти и радовать вас новыми овощами или зеленью. Так в вашем огороде на окне, который вы сделали своими руками, всегда будет что съесть.