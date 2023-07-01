"Пришло время повесить бутсы на гвоздь": Сеск Фабрегас объявил о завершении карьеры

"С огромной грустью сообщаю, что пришло время мне повесить бутсы на гвоздь. С первых дней в "Барсе", "Арсенале", снова в "Барсе", "Челси", "Монако" и "Комо", я буду дорожить ими всеми. От победы на чемпионате мира, Евро до побед в Англии, Испании и завоевания почти всех европейских трофеев — это был путь, который я никогда не забуду", — отметил Фабрегас.