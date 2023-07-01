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1 июля, 18:25

"Пришло время повесить бутсы на гвоздь": Сеск Фабрегас объявил о завершении карьеры

Сеск Фабрегас объявил о завершении карьеры футболиста

<p>Сеск Фабрегас. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/newsbarca?z=photo-22746750_457580411/album-22746750_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Барселона"</a></p>

Сеск Фабрегас. Обложка © VK / ФК "Барселона"

Бывший полузащитник сборной Испании, "Барселоны", английских "Арсенала" и "Челси" Сеск Фабрегас объявил о завершении игровой карьеры. Об этом 36-летний спортсмен написал в своём микроблоге.

"С огромной грустью сообщаю, что пришло время мне повесить бутсы на гвоздь. С первых дней в "Барсе", "Арсенале", снова в "Барсе", "Челси", "Монако" и "Комо", я буду дорожить ими всеми. От победы на чемпионате мира, Евро до побед в Англии, Испании и завоевания почти всех европейских трофеев — это был путь, который я никогда не забуду", — отметил Фабрегас.

Однако на этом карьера звёздного испанца в футболе вовсе не заканчивается. Фабрегас заявил, что теперь будет тренировать молодёжную команду "Комо".

Юрий Жирков объявил о завершении спортивной карьеры

Юрий Жирков объявил о завершении спортивной карьеры

Ранее о своих планах завершить карьеру заявил шведский футболист Златан Ибрагимович. Об этом 41-летний спортсмен объявил на церемонии прощания с болельщиками после окончания матча между "Миланом" и "Вероной".

Наталья Исакова
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