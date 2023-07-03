Оркнейские острова хотят уйти от Лондона к Осло
Telegraph: Оркнейские острова задумались о выходе из состава Великобритании
Власти Оркнейских островов на северо-востоке Шотландии оценивают возможность выхода архипелага из состава Великобритании и воссоединения с Норвегией. Об этом сообщает The Daily Telegraph, ссылаясь на главу местного совета Джеймса Стокана.
Альтернативные формы правления будут обсуждаться 4 июля. Глава совета указал на проблемы с паромным сообщением островов с материковой частью и подчеркнул, что финансирование Оркнейских островов недостаточное, значительно меньше, чем у других регионов. Местные жители, по его словам, не могут жить в таких условиях.
Как объяснил Стокан, после обсуждения острова могут потребовать выхода из состава Шотландии и получения статуса коронных земель или заморских территорий, а для этого нужен референдум и согласование с правительствами в Эдинбурге и Лондоне.
Оркнейские острова — это архипелаг из 70 островов, при этом обитаемы из них около двадцати. Всего там проживает более 22 тысяч человек.
Ранее Лайф писал, что полиция Шотландии освободила бывшего первого министра Николу Стерджен, задержанную по делу о финансировании Шотландской национальной партии. Обвинений ей не предъявили.
twitter.com / marslady15