Оркнейские острова хотят уйти от Лондона к Осло

Власти Оркнейских островов на северо-востоке Шотландии оценивают возможность выхода архипелага из состава Великобритании и воссоединения с Норвегией. Об этом сообщает The Daily Telegraph, ссылаясь на главу местного совета Джеймса Стокана.

Альтернативные формы правления будут обсуждаться 4 июля. Глава совета указал на проблемы с паромным сообщением островов с материковой частью и подчеркнул, что финансирование Оркнейских островов недостаточное, значительно меньше, чем у других регионов. Местные жители, по его словам, не могут жить в таких условиях.

Как объяснил Стокан, после обсуждения острова могут потребовать выхода из состава Шотландии и получения статуса коронных земель или заморских территорий, а для этого нужен референдум и согласование с правительствами в Эдинбурге и Лондоне.

Оркнейские острова — это архипелаг из 70 островов, при этом обитаемы из них около двадцати. Всего там проживает более 22 тысяч человек.