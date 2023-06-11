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Опубликовано 11 июня 2023, 20:31

Задержанную экс-главу Шотландии Стерджен отпустили без предъявления обвинений

Полиция Шотландии освободила бывшего первого министра Николу Стерджен, задержанную по делу о финансировании Шотландской национальной партии (ШНП), сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правоохранителей.

"52-летняя женщина была отпущена без предъявления обвинений в рамках продолжающегося расследования", — отметили в правоохранительных органах Шотландии.

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Ранее Лайф сообщал, что Стерджен была задержана по делу о финансировании правящей ШНП. Расследование финансирования партии было начато ещё в 2021 году, когда в полицию поступили жалобы на незаконное использование взносов в казну политсилы. В рамках расследования также был задержан и отпущен без предъявления обвинений супруг Стерджен — Петер Мюррелл. Он занимал пост исполнительного директора ШНП.

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Twitter / ScotGovFM

Наталья Демьянова
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