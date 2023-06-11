Задержанную экс-главу Шотландии Стерджен отпустили без предъявления обвинений

Ранее сегодня Лайф сообщал, что Стерджен была задержана по делу о финансировании правящей ШНП. Расследование финансирования партии было начато ещё в 2021 году, когда в полицию поступили жалобы на незаконное использование взносов в казну политсилы. В рамках расследования также был задержан и отпущен без предъявления обвинений супруг Стерджен — Питер Мюррелл. Он занимал пост исполнительного директора ШНП.