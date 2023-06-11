Экс-главу Шотландии Стерджен задержали по делу о финансировании националистов

Экс-первый министр Шотландии Никола Стерджен задержана по делу о финансировании правящей Шотландской национальной партии (ШНП). Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию.

"52-летняя женщина была задержана сегодня, 11 июня, в качестве подозреваемой по делу о финансировании Шотландской национальной партии. Женщина находится под стражей", — заявили там.

Телеканал уточняет, что речь идёт именно о Стерджен. Она в феврале объявила об отставке с поста первого министра Шотландии и лидера ШНП.