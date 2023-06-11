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Опубликовано 11 июня 2023, 17:18

Экс-главу Шотландии Стерджен задержали по делу о финансировании националистов

Экс-первый министр Шотландии Никола Стерджен задержана по делу о финансировании правящей Шотландской национальной партии (ШНП). Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию.

"52-летняя женщина была задержана сегодня, 11 июня, в качестве подозреваемой по делу о финансировании Шотландской национальной партии. Женщина находится под стражей", — заявили там.

Телеканал уточняет, что речь идёт именно о Стерджен. Она в феврале объявила об отставке с поста первого министра Шотландии и лидера ШНП.

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Ранее Лайф писал, что экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев заочно приговорён к десяти годам тюрьмы по делу о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор. Он руководил страной с 2005-го по 2010 год.

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ТАСС / PA via AP / Jane Barlow

Никита Осипов
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