Экс-президент Киргизии Бакиев приговорён к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции

Экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев заочно приговорён к десяти годам тюрьмы по делу о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

Соответствующее решение вынес суд Первомайского района Бишкека. Бакиев руководил страной с 2005-го по 2010 год.

"Решением суда Курманбек Бакиев признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение трёх лет", — сообщила представитель пресс-службы Верховного суда Киргизии.

Фигурантами дела о коррупции на месторождении Кумтор являются ещё несколько бывших чиновников, а также младший сын экс-президента страны Максим Бакиев. Его суд приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Бакиева-старшего свергли в результате госпереворота в 2010 году. Политик покинул Киргизию и сейчас находится в Белоруссии. На родине он уже заочно приговорён к 30 годам заключения с конфискацией имущества. Бишкек неоднократно требовал от Минска экстрадиции Бакиева, но каждый раз получал отказ.