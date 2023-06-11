Экс-президент Киргизии Бакиев приговорён к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции
Экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев заочно приговорён к десяти годам тюрьмы по делу о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда республики.
Соответствующее решение вынес суд Первомайского района Бишкека. Бакиев руководил страной с 2005-го по 2010 год.
"Решением суда Курманбек Бакиев признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение трёх лет", — сообщила представитель пресс-службы Верховного суда Киргизии.
Фигурантами дела о коррупции на месторождении Кумтор являются ещё несколько бывших чиновников, а также младший сын экс-президента страны Максим Бакиев. Его суд приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Бакиева-старшего свергли в результате госпереворота в 2010 году. Политик покинул Киргизию и сейчас находится в Белоруссии. На родине он уже заочно приговорён к 30 годам заключения с конфискацией имущества. Бишкек неоднократно требовал от Минска экстрадиции Бакиева, но каждый раз получал отказ.
Ранее сообщалось, что в Киргизии сотрудники Госкомитета национальной безопасности республики провели массовое задержание "участников возможного государственного переворота". Позже стало известно, что спецслужбы Киргизии задержали свыше 30 подозреваемых в подготовке мятежа.
ТАСС / Вадим Рымаков