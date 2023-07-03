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3 июля, 03:59

Почти полмиллиона жителей юго-запада Японии призвали эвакуироваться из-за ливней

Около полумиллиона жителей на юго-западе Японии получили предписание об эвакуации из-за риска разлива рек и схода оползней в результате сильных ливней. Об этом сообщает телеканал NHK.

Сложная ситуация сложилась в городе Курумэ, где уведомление получили примерно 115 тысяч человек, а также в префектуре Кумамото, где призвали эвакуироваться более 360 тысяч человек.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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