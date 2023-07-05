Праздник Владимирской иконы Божией Матери: Радость и благодарность Значение Владимирской иконы Божией Матери для всех православных сложно переоценить. Она знаменует защиту русских земель от всевозможных напастей, даёт силы преодолеть тяжёлый период жизни, укрепляет веру. 5 июля, 18:00 5662 5662 День Владимирской иконы Божией Матери отмечается 3 июня, 6 июля и 8 сентября. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Владимирская икона Божией Матери — одна из важнейших святынь русского народа. Считается, что на протяжении веков лик Богородицы оберегал Русь от врагов и потому стал символом надежды и спасения. Трижды выступала Дева Мария на защиту земли Русской, и потому в церковном календаре выделили три даты для празднования дня Владимирской иконы Божией Матери:

3 июня — избавление Москвы от власти хана Мехмед Гирея в 1521 году;

6 июля — избавление столицы Руси от ханского ига Ахмата в 1480 году;

8 сентября — бегство войска хана Тамерлана в 1395 году.

По исторической хронологии первое событие относится к концу XIV века, когда знаменитый тюрко-монгольский завоеватель Тамерлан (Тимур), известный своей жестокостью, с огромным войском вплотную подступил к Москве. Над городом нависла угроза полного уничтожения. Тогда для поддержания морального духа жителей в Москву отправили Владимирскую икону Богородицы. В день, когда икону внесли в столицу, случилось чудо: войско Тамерлана вдруг развернулось и отступило. Историки до сих пор строят догадки о причинах этого поспешного отступления. А по христианскому преданию, знаменитый завоеватель увидел во сне Деву в окружении небесного воинства с огненными мечами и, посоветовавшись с приближёнными, почёл за благо убраться восвояси. Так Богородица спасла столицу Руси.

Москвичи встречали икону Владимирской Божией Матери на Кучковом поле, в честь этой встречи (сретения) позднее здесь был построен Сретенский монастырь и установлено всенародное празднование, которое случается ежегодно 8 сентября. Во второй раз заступничество Девы Марии помогло русским победить войска хана Ахмата в 1480 году. Это событие все помнят из школьных учебников как стояние на реке Угре. Тогда икону тоже доставили из Владимира в военный лагерь великого князя московского Ивана III, отслужили молебен — и войска хана Ахмата отступили. Этим событием, кстати, завершилась многовековая история ордынского ига на Руси. В память об этом 6 июля во всех церквях России до сих пор проходят торжественные службы, верующие обращаются в молитвах к небесной заступнице. Владимирская икона Божией Матери помогла и в противостоянии с крымским ханом Мехмед Гиреем в начале XVI века. Тогда чудотворной силой образа воспользовался князь Василий III. С тех пор 3 июня церковь славит Пресвятую Богородицу, а этот день считается праздничным.

История Владимирской иконы Божией Матери

Согласно церковному преданию, лик Богородицы был написан апостолом и евангелистом Лукой на досках стола, за которым трапезничали Иисус Христос, Дева Мария и Иосиф Обручник. Некоторые богословы подчёркивали, что это утверждение не стоит понимать буквально. Так, Леонид Успенский в книге "Богословие иконы Православной церкви" писал:

"В настоящее время в Русской церкви насчитывается около десяти икон, приписываемых евангелисту Луке... Конечно, все эти иконы приписываются евангелисту не в том смысле, что они писаны его рукой; ни одна из написанных им самим икон до нас не дошла. Авторство святого евангелиста Луки здесь нужно понимать в том смысле, что иконы эти являются списками (вернее, списками со списков) с икон, писанных когда-то евангелистом".

Иконографически образ иконы относится к искусству XI–XII столетия. Этот иконописный тип называется Елеус (Умиление). Младенец Христос припадает щекой к щеке Матери. Она, в свою очередь, нежно обнимает Сына, предвидя уготованные Ему страдания и скорбь.

Икона Андрея Рублёва "Богоматерь Владимирская" (конец XIV – начало XV в.) © Агентство "Москва" / Александр Авилов

В 1131 году икона была прислана в подарок князю Юрию Долгорукому от патриарха Вселенского Луки Хризоверха. Поначалу её поместили в женском Богородичном монастыре города Вышгорода, и потому она называлась Вышгородской иконой Божией Матери. Впоследствии сын Долгорукого Андрей Боголюбский перевёз образ в свои залесские владения. Некоторые историки считают, что князь попросту украл икону. Во всяком случае, в 1155 году она оказалась вначале в его резиденции в селе Боголюбово, а затем — во Владимире-на-Клязьме, где её поместили в специально построенном для этого Успенском соборе. Икона стала главной святыней храма и с тех пор получила свое нынешнее наименование — Владимирская. По приказу князя Андрея для реликвии изготовили дорогой оклад. Князь брал икону в поход против волжских булгар в 1164 году, полагая, что Дева Мария поможет ему одолеть врагов. Спустя 12 лет князь Боголюбский был убит, дорогой оклад иконы украден, а она оказалась в руках рязанских князей. Лишь после победы младшего брата Боголюбского, Михаила, святыня вновь вернулась во Владимир. О том, когда образ был перенесён в Москву, историки до сих пор спорят. Большинство специалистов сходится на том, что произошло это в 1480 году, после стояния на реке Угре. Тогда Владимирскую икону Божией Матери установили в новом кремлёвском Успенском соборе, справа от царских врат. Иван Грозный перед походом на Казанское царство в 1552 году возносил молитвы перед этим образом, а по возвращении совершал благодарственные молебны. В своём духовном завещании царь называл её "державы Руския заступление" и завещал своим детям жить так, чтобы Бог был с ними "молитвами... Богородицы... и милостию честнаго Ея образа иконы Владимирская". С этим образом в 1598 году к Новодевичьему монастырю пришёл крестный ход, когда просители умоляли сесть на престол шурина Грозного — Бориса Годунова. Новая страница в истории Владимирской иконы Божией Матери началась после революции. В 1918-м её отправили на реставрацию, а восемь лет спустя передали в Государственный исторический музей, откуда затем икона попала в Третьяковскую галерею. Eё дорогие золотые оклады экспонируются ныне в Оружейной палате Кремля, а сама икона находится в храме-музее Святителя Николая Чудотворца при всё той же Третьяковке.

Уцелевшая часть палат Андрея Боголюбского. Фото © Mortier.Daniel / Wikipedia

Что можно и нельзя делать в день Владимирской иконы Божией Матери

Каждый из трёх дней памяти Владимирской иконы Богородицы — 3 июня, 6 июля и 8 сентября — отмечают молитвами в церкви, прихожане могут поставить свечи за здравие и упокой. Если пойти на службу не удалось, молиться можно дома, начиная с раннего утра. Следует просить об избавлении от недуга, о благополучии и безопасности, о здоровье для ребёнка или душевном спокойствии. В этот день нужно просить прощения за грехи и обиды, нанесённые другим людям. Хлопотные дела — тяжёлую работу, сложные материальные споры — в этот день лучше не затевать. В этот день нужно очищаться как духовно, так и физически. Не стоит употреблять много жирной пищи. И уж совсем негодно сквернословить, обижать родных и близких, создавать конфликты. Главное — провести этот день в благодарных чувствах к Богородице.

Авторы Андрей Соколов