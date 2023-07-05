Праздник Владимирской иконы Божией Матери: Радость и благодарность
Значение Владимирской иконы Божией Матери для всех православных сложно переоценить. Она знаменует защиту русских земель от всевозможных напастей, даёт силы преодолеть тяжёлый период жизни, укрепляет веру.
День Владимирской иконы Божией Матери отмечается 3 июня, 6 июля и 8 сентября. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Владимирская икона Божией Матери — одна из важнейших святынь русского народа. Считается, что на протяжении веков лик Богородицы оберегал Русь от врагов и потому стал символом надежды и спасения. Трижды выступала Дева Мария на защиту земли Русской, и потому в церковном календаре выделили три даты для празднования дня Владимирской иконы Божией Матери:
- 3 июня — избавление Москвы от власти хана Мехмед Гирея в 1521 году;
- 6 июля — избавление столицы Руси от ханского ига Ахмата в 1480 году;
- 8 сентября — бегство войска хана Тамерлана в 1395 году.
По исторической хронологии первое событие относится к концу XIV века, когда знаменитый тюрко-монгольский завоеватель Тамерлан (Тимур), известный своей жестокостью, с огромным войском вплотную подступил к Москве. Над городом нависла угроза полного уничтожения. Тогда для поддержания морального духа жителей в Москву отправили Владимирскую икону Богородицы. В день, когда икону внесли в столицу, случилось чудо: войско Тамерлана вдруг развернулось и отступило. Историки до сих пор строят догадки о причинах этого поспешного отступления. А по христианскому преданию, знаменитый завоеватель увидел во сне Деву в окружении небесного воинства с огненными мечами и, посоветовавшись с приближёнными, почёл за благо убраться восвояси. Так Богородица спасла столицу Руси.
Москвичи встречали икону Владимирской Божией Матери на Кучковом поле, в честь этой встречи (сретения) позднее здесь был построен Сретенский монастырь и установлено всенародное празднование, которое случается ежегодно 8 сентября.
Во второй раз заступничество Девы Марии помогло русским победить войска хана Ахмата в 1480 году. Это событие все помнят из школьных учебников как стояние на реке Угре. Тогда икону тоже доставили из Владимира в военный лагерь великого князя московского Ивана III, отслужили молебен — и войска хана Ахмата отступили. Этим событием, кстати, завершилась многовековая история ордынского ига на Руси.
В память об этом 6 июля во всех церквях России до сих пор проходят торжественные службы, верующие обращаются в молитвах к небесной заступнице.
Владимирская икона Божией Матери помогла и в противостоянии с крымским ханом Мехмед Гиреем в начале XVI века. Тогда чудотворной силой образа воспользовался князь Василий III. С тех пор 3 июня церковь славит Пресвятую Богородицу, а этот день считается праздничным.
История Владимирской иконы Божией Матери
Согласно церковному преданию, лик Богородицы был написан апостолом и евангелистом Лукой на досках стола, за которым трапезничали Иисус Христос, Дева Мария и Иосиф Обручник. Некоторые богословы подчёркивали, что это утверждение не стоит понимать буквально. Так, Леонид Успенский в книге "Богословие иконы Православной церкви" писал:
"В настоящее время в Русской церкви насчитывается около десяти икон, приписываемых евангелисту Луке... Конечно, все эти иконы приписываются евангелисту не в том смысле, что они писаны его рукой; ни одна из написанных им самим икон до нас не дошла. Авторство святого евангелиста Луки здесь нужно понимать в том смысле, что иконы эти являются списками (вернее, списками со списков) с икон, писанных когда-то евангелистом".
Иконографически образ иконы относится к искусству XI–XII столетия. Этот иконописный тип называется Елеус (Умиление). Младенец Христос припадает щекой к щеке Матери. Она, в свою очередь, нежно обнимает Сына, предвидя уготованные Ему страдания и скорбь.
Икона Андрея Рублёва "Богоматерь Владимирская" (конец XIV – начало XV в.) © Агентство "Москва" / Александр Авилов
В 1131 году икона была прислана в подарок князю Юрию Долгорукому от патриарха Вселенского Луки Хризоверха. Поначалу её поместили в женском Богородичном монастыре города Вышгорода, и потому она называлась Вышгородской иконой Божией Матери. Впоследствии сын Долгорукого Андрей Боголюбский перевёз образ в свои залесские владения. Некоторые историки считают, что князь попросту украл икону. Во всяком случае, в 1155 году она оказалась вначале в его резиденции в селе Боголюбово, а затем — во Владимире-на-Клязьме, где её поместили в специально построенном для этого Успенском соборе. Икона стала главной святыней храма и с тех пор получила свое нынешнее наименование — Владимирская. По приказу князя Андрея для реликвии изготовили дорогой оклад.
Князь брал икону в поход против волжских булгар в 1164 году, полагая, что Дева Мария поможет ему одолеть врагов. Спустя 12 лет князь Боголюбский был убит, дорогой оклад иконы украден, а она оказалась в руках рязанских князей. Лишь после победы младшего брата Боголюбского, Михаила, святыня вновь вернулась во Владимир.
О том, когда образ был перенесён в Москву, историки до сих пор спорят. Большинство специалистов сходится на том, что произошло это в 1480 году, после стояния на реке Угре. Тогда Владимирскую икону Божией Матери установили в новом кремлёвском Успенском соборе, справа от царских врат.
Иван Грозный перед походом на Казанское царство в 1552 году возносил молитвы перед этим образом, а по возвращении совершал благодарственные молебны. В своём духовном завещании царь называл её "державы Руския заступление" и завещал своим детям жить так, чтобы Бог был с ними "молитвами... Богородицы... и милостию честнаго Ея образа иконы Владимирская".
С этим образом в 1598 году к Новодевичьему монастырю пришёл крестный ход, когда просители умоляли сесть на престол шурина Грозного — Бориса Годунова.
Новая страница в истории Владимирской иконы Божией Матери началась после революции. В 1918-м её отправили на реставрацию, а восемь лет спустя передали в Государственный исторический музей, откуда затем икона попала в Третьяковскую галерею. Eё дорогие золотые оклады экспонируются ныне в Оружейной палате Кремля, а сама икона находится в храме-музее Святителя Николая Чудотворца при всё той же Третьяковке.
Уцелевшая часть палат Андрея Боголюбского. Фото © Mortier.Daniel / Wikipedia
Что можно и нельзя делать в день Владимирской иконы Божией Матери
Каждый из трёх дней памяти Владимирской иконы Богородицы — 3 июня, 6 июля и 8 сентября — отмечают молитвами в церкви, прихожане могут поставить свечи за здравие и упокой. Если пойти на службу не удалось, молиться можно дома, начиная с раннего утра. Следует просить об избавлении от недуга, о благополучии и безопасности, о здоровье для ребёнка или душевном спокойствии. В этот день нужно просить прощения за грехи и обиды, нанесённые другим людям.
Хлопотные дела — тяжёлую работу, сложные материальные споры — в этот день лучше не затевать. В этот день нужно очищаться как духовно, так и физически. Не стоит употреблять много жирной пищи. И уж совсем негодно сквернословить, обижать родных и близких, создавать конфликты.
Главное — провести этот день в благодарных чувствах к Богородице.