В июле празднуют день работников ГИБДД (ГАИ): Как поздравляют сотрудников госавтоинспекции в России
Уже более 80 лет дорожные полицейские считают 3 июля своим днём. Как в России отметят День работников ГИБДД? В чём отличия между ДПС, ГАИ и ГИБДД? Читайте в материале Life.ru
Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников госавтоинспекции — День ГИБДД МВД Российской Федерации, или День ГАИ. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Когда отмечают День ГИБДД в России
День ГИБДД — профессиональный праздник, который отмечается в Российской Федерации ежегодно 3 июля. Дата была выбрана не случайно: именно в этот день в 1936 году была образована Государственная автомобильная инспекция МВД СССР — прообраз нынешней госавтоинспекции. Отдельным постановлением Совета народных комиссаров в этот день было утверждено "Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP". Эта структура уделяла основное внимание контролю качества подготовки водительского состава, проверке технического состояния автомобилей. Кроме того, с её помощью была утверждена система обязательных периодических технических осмотров автотранспорта, а ещё именно ей мы обязаны появлению типовых правил движения по улицам и дорогам, которые стали основой для разработки правил дорожного движения (ПДД) в каждом регионе страны.
К тому моменту, на стыке 30-х и 40-х годов, автомобильный парк СССР составлял более 800 тысяч автомобилей.
Кстати, на государственном уровне этот день начали праздновать относительно недавно: в 2009 году министр внутренних дел России Рашид Нургалиев подписал приказ "Об объявлении Дня Госинспекции безопасности дорожного движения МВД". Ну а неофициально гаишники уже более 80 лет считают 3 июля своим днём.
ГАЗ-21 "Волга" в окраске госавтоинспекции советских времён. Фото © Andshel / Wikipedia
В чём разница между ДПС, ГАИ и ГИБДД
ДПС, ГАИ и ГИБДД — аббревиатуры, которые многие путают между собой, и это немудрено — из-за структурных изменений в МВД и полицейских реформ не все успевают привыкнуть к новым наименованиям.
Различия между ними заключаются в системе управления и функциях. ДПС является внутренним подразделением ГИБДД. Её специализация — выявление и предупреждение нарушений правил дорожного движения, а также организация контроля за ситуацией на дорогах.
- ДПС расшифровывается как Дорожно-патрульная служба, или Дорожно-постовая служба, — структурное подразделение Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, которое, как мы писали ранее, и появилось на свет в 1936 году.
- Под аббревиатурой ГАИ скрывается Государственная автомобильная инспекция — служба, следящая за соблюдением правил дорожного движения. В 1998 году ГАИ была переименована в ГИБДД, но слова "гаишники", "гаишник", да и старая аббревиатура остались для использования в бытовом языке.
- ГИБДД расшифровывается как Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Появившись в конце 90-х годов, она стала преемницей ГАИ.
Но на самом деле есть ещё одна аббревиатура, знакомая участникам дорожного движения, — ГУОБДД, которая расшифровывается как Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Это самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата МВД — ГУОБДД, которое обеспечивает и осуществляет функции Министерства по выработке предложений по формированию и реализации основных направлений государственной политики, нормативному правовому регулированию в области обеспечения безопасности дорожного движения.
ДПС, ГАИ и ГИБДД — аббревиатуры, которые многие путают между собой. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
История создания службы ГИБДД
На самом деле аналог дорожно-постовой службы появился задолго до появления СССР. Ведь еще Пётр I в 1719 году создал полицейские органы, контролирующие соблюдение установленных правил движения в Санкт-Петербурге. А в 1809 году в России была создана транспортная полиция в составе десяти окружных транспортных полицейских команд, которые обеспечивали безопасность движения на реках и дорогах, сопровождали грузы, предотвращали хищения, следили за исправностью дорог и безопасностью движения по ним гужевого и пешего казённого транспорта.
10 ноября 1917 года, на третий день своего существования, Совет народных комиссаров (СНК) издал постановление "О рабочей милиции", но, поскольку в столь короткий срок ни распустить старую полицию, ни организовать новый эффективный орган правопорядка не удалось, их функции были возложены на дружинников. В это же время появляется первая "Инструкция о несении патрульно-постовой службы", предписывавшая "охранять безопасность и порядок передвижения по улицам", а именно:
- запрещать непомерно быструю езду;
- ограждать днём рогатками, а ночью цветными фонарями ямы, обвалы и прочие препятствия для движения;
- принимать меры к уборке упавших столбов, фонарей, повреждённых экипажей, павших животных и прочее.
И лишь спустя год в профильном постановлении Народных комиссаров были определены основные задачи рабочей милиции, на которую возлагалось осуществление контроля за порядком движения транспорта на улицах и дорогах. Документом предусматривалось, что "милиционер поддерживает на улицах своего поста свободное и безопасное движение", для чего он обязан:
- не допускать езды на лошадях и велосипедах по тротуарам;
- наблюдать, чтобы маляры с ушатами, вёдрами и другими красильными принадлежностями по тротуарам не ходили;
- не дозволять играть на улице перед домами в мячи, бабки и тому подобные игры, пускать бумажные змеи;
- не дозволять носить непокрытые зеркала, чтобы не пугать лошадей;
- следить, чтобы тротуары не загромождались бочками, тарными ящиками, дровами, а разносчики и торговцы не загораживали своими лотками свободный проезд по мосту и проход по тротуару;
- наблюдать, чтобы ломовые извозчики с кладью следовали по правой стороне улицы в один ряд.
Вот такие были нехитрые правила.
3 июля 1936 года СНК СССР своим решением утвердил то самое "Положение о Государственной автомобильной инспекции (ГАИ)", о чём мы уже писали ранее.
15 июня 1998 года указом президента ГАИ было преобразовано в ГИБДД и было утверждено новое положение об этой структуре. Оно расширило полномочия этого органа надзора и дало новый импульс решению проблем безопасности дорожного движения.
Традиции празднования дня гаишника
- В день профессионального праздника сотрудников ГИБДД в разных регионах проходят показательные тренировки и учения, автопробеги и концерты.
- В свой профессиональный праздник инспекторы надевают парадную форму и головные уборы, выполненные в светлых цветах.
- В учреждениях культуры МВД отличившихся сотрудников награждают почётными грамотами, медалями, повышают в должностях и званиях. Кстати, среди сотрудников госавтоинспекции существует обычай обмывать новые звания, полученные в этот день. Работникам, удостоенным повышения, выдаются звёзды — знаки различия, которые позже будут пришиты к погонам. Они бросают только что полученные металлические значки в стакан с крепким алкоголем, а затем выпивают его, оставляя звёздочки в зубах.
- Ещё одна традиция, связанная с днём ГИБДД, — это проведение просветительской работы с детьми и молодёжью. В этот день устраиваются различные конкурсы, лекции, выставки, акции, концерты и флешмобы. К примеру, в Волгоградской области проходит акция "Безопасная дорога путешествий". Госавтоинспекторы и представители туристического центра объединились ради безопасности транзитных водителей и пассажиров. С приходом лета их в регионе особенно много — по дорогам региона они едут к морю. Автолюбителей останавливают, чтобы напомнить им о важности соблюдения ПДД, о необходимости делать перерывы на отдых, когда долго едешь за рулём, а ещё инспекторы рассказывают путешественникам о достопримечательностях региона и наиболее живописных местах, которые встретятся им по пути.
Телевизионный репортаж о Марии Мушаевой — молодом инспекторе ГИБДД из Салехарда. Видео © YouTube / Салехард онлайн
Интересные факты о профессии гаишника
- Дорожные полицейские — народ до смешного суеверный. У них есть множество примет, и главная из них связана с полосатым жезлом: уронить его — к несчастью, а если это произошло в начале смены — весь день пойдёт насмарку.
- В начале смены сотрудники ГИБДД особенно въедливы и могут докопаться до самого мелкого нарушения, и это неспроста: считается, что патрульный обязан оформить либо постановление, либо протокол на первого же остановленного за день водителя. Это залог того, что оставшаяся часть дежурства пройдёт удачно.
- Считается, что дорожному полицейскому категорически не следует пересчитывать деньги в служебной машине. Даже если это его законная зарплата, а салонный видеорегистратор выключен. Такой поступок может накликать неожиданную служебную проверку, вплоть до провокации взятки со стороны подразделения собственной безопасности или ФСБ.
- Несмотря на распространённое заблуждение, россияне на самом деле любят гаишников. 57–58% респондентов, принявших участие в опросе ВЦИОМ, назвали работу ГИБДД эффективной — они оценивают её положительно.
- Вы никогда не задавались вопросом: почему мы ходим по правой стороне дороги? Вот одно из объяснений: в далёком прошлом, когда передвижение по дорогам было чрезвычайно небезопасно и путник встречался с другим путником, он уступал дорогу, держась правой стороны, чтобы без помех действовать правой рукой с оружием. Постепенно движение по правой стороне дороги вошло в привычку.
- Строительство дорог в России началось в годы царствования Петра I. К 1917 году в России было построено десять тысяч километров дорог, которые были покрыты щебнем. А вот асфальтированных дорог в то время в нашей стране не было.