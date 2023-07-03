В июле празднуют день работников ГИБДД (ГАИ): Как поздравляют сотрудников госавтоинспекции в России Уже более 80 лет дорожные полицейские считают 3 июля своим днём. Как в России отметят День работников ГИБДД? В чём отличия между ДПС, ГАИ и ГИБДД? Читайте в материале Life.ru 3 июля, 10:30 Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников госавтоинспекции — День ГИБДД МВД Российской Федерации, или День ГАИ. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Когда отмечают День ГИБДД в России

День ГИБДД — профессиональный праздник, который отмечается в Российской Федерации ежегодно 3 июля. Дата была выбрана не случайно: именно в этот день в 1936 году была образована Государственная автомобильная инспекция МВД СССР — прообраз нынешней госавтоинспекции. Отдельным постановлением Совета народных комиссаров в этот день было утверждено "Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP". Эта структура уделяла основное внимание контролю качества подготовки водительского состава, проверке технического состояния автомобилей. Кроме того, с её помощью была утверждена система обязательных периодических технических осмотров автотранспорта, а ещё именно ей мы обязаны появлению типовых правил движения по улицам и дорогам, которые стали основой для разработки правил дорожного движения (ПДД) в каждом регионе страны. К тому моменту, на стыке 30-х и 40-х годов, автомобильный парк СССР составлял более 800 тысяч автомобилей.

Кстати, на государственном уровне этот день начали праздновать относительно недавно: в 2009 году министр внутренних дел России Рашид Нургалиев подписал приказ "Об объявлении Дня Госинспекции безопасности дорожного движения МВД". Ну а неофициально гаишники уже более 80 лет считают 3 июля своим днём.

ГАЗ-21 "Волга" в окраске госавтоинспекции советских времён. Фото © Andshel / Wikipedia

В чём разница между ДПС, ГАИ и ГИБДД

ДПС, ГАИ и ГИБДД — аббревиатуры, которые многие путают между собой, и это немудрено — из-за структурных изменений в МВД и полицейских реформ не все успевают привыкнуть к новым наименованиям. Различия между ними заключаются в системе управления и функциях. ДПС является внутренним подразделением ГИБДД. Её специализация — выявление и предупреждение нарушений правил дорожного движения, а также организация контроля за ситуацией на дорогах. ДПС расшифровывается как Дорожно-патрульная служба, или Дорожно-постовая служба, — структурное подразделение Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, которое, как мы писали ранее, и появилось на свет в 1936 году.

расшифровывается как Дорожно-патрульная служба, или Дорожно-постовая служба, — структурное подразделение Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, которое, как мы писали ранее, и появилось на свет в 1936 году. Под аббревиатурой ГАИ скрывается Государственная автомобильная инспекция — служба, следящая за соблюдением правил дорожного движения. В 1998 году ГАИ была переименована в ГИБДД, но слова "гаишники", "гаишник", да и старая аббревиатура остались для использования в бытовом языке.

скрывается Государственная автомобильная инспекция — служба, следящая за соблюдением правил дорожного движения. В 1998 году ГАИ была переименована в ГИБДД, но слова "гаишники", "гаишник", да и старая аббревиатура остались для использования в бытовом языке. ГИБДД расшифровывается как Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Появившись в конце 90-х годов, она стала преемницей ГАИ. Но на самом деле есть ещё одна аббревиатура, знакомая участникам дорожного движения, — ГУОБДД, которая расшифровывается как Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Это самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата МВД — ГУОБДД, которое обеспечивает и осуществляет функции Министерства по выработке предложений по формированию и реализации основных направлений государственной политики, нормативному правовому регулированию в области обеспечения безопасности дорожного движения.

ДПС, ГАИ и ГИБДД — аббревиатуры, которые многие путают между собой. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

История создания службы ГИБДД

На самом деле аналог дорожно-постовой службы появился задолго до появления СССР. Ведь еще Пётр I в 1719 году создал полицейские органы, контролирующие соблюдение установленных правил движения в Санкт-Петербурге. А в 1809 году в России была создана транспортная полиция в составе десяти окружных транспортных полицейских команд, которые обеспечивали безопасность движения на реках и дорогах, сопровождали грузы, предотвращали хищения, следили за исправностью дорог и безопасностью движения по ним гужевого и пешего казённого транспорта.

10 ноября 1917 года, на третий день своего существования, Совет народных комиссаров (СНК) издал постановление "О рабочей милиции", но, поскольку в столь короткий срок ни распустить старую полицию, ни организовать новый эффективный орган правопорядка не удалось, их функции были возложены на дружинников. В это же время появляется первая "Инструкция о несении патрульно-постовой службы", предписывавшая "охранять безопасность и порядок передвижения по улицам", а именно: запрещать непомерно быструю езду;

ограждать днём рогатками, а ночью цветными фонарями ямы, обвалы и прочие препятствия для движения;

принимать меры к уборке упавших столбов, фонарей, повреждённых экипажей, павших животных и прочее.

И лишь спустя год в профильном постановлении Народных комиссаров были определены основные задачи рабочей милиции, на которую возлагалось осуществление контроля за порядком движения транспорта на улицах и дорогах. Документом предусматривалось, что "милиционер поддерживает на улицах своего поста свободное и безопасное движение", для чего он обязан: не допускать езды на лошадях и велосипедах по тротуарам;

наблюдать, чтобы маляры с ушатами, вёдрами и другими красильными принадлежностями по тротуарам не ходили;

не дозволять играть на улице перед домами в мячи, бабки и тому подобные игры, пускать бумажные змеи;

не дозволять носить непокрытые зеркала, чтобы не пугать лошадей;

следить, чтобы тротуары не загромождались бочками, тарными ящиками, дровами, а разносчики и торговцы не загораживали своими лотками свободный проезд по мосту и проход по тротуару;

наблюдать, чтобы ломовые извозчики с кладью следовали по правой стороне улицы в один ряд. Вот такие были нехитрые правила.

3 июля 1936 года СНК СССР своим решением утвердил то самое "Положение о Государственной автомобильной инспекции (ГАИ)", о чём мы уже писали ранее. 15 июня 1998 года указом президента ГАИ было преобразовано в ГИБДД и было утверждено новое положение об этой структуре. Оно расширило полномочия этого органа надзора и дало новый импульс решению проблем безопасности дорожного движения.

Традиции празднования дня гаишника

В день профессионального праздника сотрудников ГИБДД в разных регионах проходят показательные тренировки и учения, автопробеги и концерты.

В свой профессиональный праздник инспекторы надевают парадную форму и головные уборы, выполненные в светлых цветах.

В учреждениях культуры МВД отличившихся сотрудников награждают почётными грамотами, медалями, повышают в должностях и званиях. Кстати, среди сотрудников госавтоинспекции существует обычай обмывать новые звания, полученные в этот день. Работникам, удостоенным повышения, выдаются звёзды — знаки различия, которые позже будут пришиты к погонам. Они бросают только что полученные металлические значки в стакан с крепким алкоголем, а затем выпивают его, оставляя звёздочки в зубах.

Ещё одна традиция, связанная с днём ГИБДД, — это проведение просветительской работы с детьми и молодёжью. В этот день устраиваются различные конкурсы, лекции, выставки, акции, концерты и флешмобы. К примеру, в Волгоградской области проходит акция "Безопасная дорога путешествий". Госавтоинспекторы и представители туристического центра объединились ради безопасности транзитных водителей и пассажиров. С приходом лета их в регионе особенно много — по дорогам региона они едут к морю. Автолюбителей останавливают, чтобы напомнить им о важности соблюдения ПДД, о необходимости делать перерывы на отдых, когда долго едешь за рулём, а ещё инспекторы рассказывают путешественникам о достопримечательностях региона и наиболее живописных местах, которые встретятся им по пути.

Телевизионный репортаж о Марии Мушаевой — молодом инспекторе ГИБДД из Салехарда. Видео © YouTube / Салехард онлайн

Интересные факты о профессии гаишника

Дорожные полицейские — народ до смешного суеверный. У них есть множество примет, и главная из них связана с полосатым жезлом: уронить его — к несчастью, а если это произошло в начале смены — весь день пойдёт насмарку.

В начале смены сотрудники ГИБДД особенно въедливы и могут докопаться до самого мелкого нарушения, и это неспроста: считается, что патрульный обязан оформить либо постановление, либо протокол на первого же остановленного за день водителя. Это залог того, что оставшаяся часть дежурства пройдёт удачно.

Считается, что дорожному полицейскому категорически не следует пересчитывать деньги в служебной машине. Даже если это его законная зарплата, а салонный видеорегистратор выключен. Такой поступок может накликать неожиданную служебную проверку, вплоть до провокации взятки со стороны подразделения собственной безопасности или ФСБ.

Несмотря на распространённое заблуждение, россияне на самом деле любят гаишников. 57–58% респондентов, принявших участие в опросе ВЦИОМ, назвали работу ГИБДД эффективной — они оценивают её положительно.

Вы никогда не задавались вопросом: почему мы ходим по правой стороне дороги? Вот одно из объяснений: в далёком прошлом, когда передвижение по дорогам было чрезвычайно небезопасно и путник встречался с другим путником, он уступал дорогу, держась правой стороны, чтобы без помех действовать правой рукой с оружием. Постепенно движение по правой стороне дороги вошло в привычку.

Строительство дорог в России началось в годы царствования Петра I. К 1917 году в России было построено десять тысяч километров дорог, которые были покрыты щебнем. А вот асфальтированных дорог в то время в нашей стране не было.

Авторы Марина Калегина