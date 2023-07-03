День ГИБДД, благодарности кондиционеру, Мефодий-перепелятник: Какие праздники и приметы 3 июля Сегодня, 3 июля 2023 года, в России профессиональный праздник отмечают полицейские, которые следят за порядком на дорогах. Также сегодня большой день для двух российских республик — там сегодня пройдут различные празднества и гулянья. 3 июля, 07:06 14207 14207 3 июня 2023 года отмечается День ГИБДД. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

День ГИБДД (День ГАИ)

Сегодня, 3 июля 2023 года, в России отмечается профессиональный праздник — День Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ, или просто День ГИБДД. Его ещё по старинке называют День ГАИ. Рассказываем об этом празднике: Отмечается ежегодно 3 июля, дата не переносится.

Учреждён в 2009 году приказом министра внутренних дел.

Не является нерабочим, если не выпадает на выходной.

Имеет советские корни.

В эти дни для сотрудников ГИБДД проводят концерты, отличившихся награждают.

День ГИБДД берёт своё начало ещё в 1936 году. Тогда 3 июля Совет народных комиссаров СССР утвердил "Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции СССР". Эта дата теперь считается отправной точкой в истории Госавтоинспекции России.

В 1998 году Госавтоинспекцию (ГАИ) переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД). Считалось, что так лучше раскрывается суть работы подразделения. Сегодня ГИБДД — это мобильная, технически хорошо оснащённая служба полиции. В её рядах числится около 82 тысяч человек. Если среди ваших близких или знакомых есть такие, обязательно их сегодня поздравьте!

День образования Республики Алтай

3 июля отмечается День образования Республики Алтай. Фото Wikipedia / Ludvig14

Сегодня, 3 июля 2023 года, в России праздник двух регионов. Первый из них — Республика Алтай. Отмечается соответственно День образования Республики Алтай: Праздничная дата установлена республиканским законом от 24 апреля 2003 года.

Отмечается ежегодно 3 июля, дата не переносится.

Этот день в республике является нерабочим.

В регионе отмечается широко.

Дата выбрана не случайно: в 1991 году именно 3 июля был принят закон РСФСР о преобразовании Горно-Алтайской автономной области в республику. Сначала она называлась Горно-Алтайская Республика, а затем стала Республикой Алтай в составе Российской Федерации.

Население Республики Алтай — всего около 218 тысяч человек, хотя по площади она больше целого ряда европейских стран. Самый крупный город — Горно-Алтайск, который является административным центром этого региона России. Республика Алтай — настоящая горная страна на территории Российской Федерации. На территории республики находится высочайшая точка Сибири — гора Белуха (4506 м над уровнем моря). Этот регион — уникальный историко-ландшафтный заповедник. Около четверти его территории имеет статус особо охраняемой, включенной в список Всемирного наследия под эгидой ЮНЕСКО.

День Республики Хакасия

3 июля 2023 года отмечается День Республики Хакасия. Фото © Wikipedia / Annenkoan

Ещё один регион России, где 3 июля 2023 года отмечается праздник, — это Хакасия. Там сегодня День Республики Хакасия. Вот несколько фактов о нём: Отмечается ежегодно 3 июля, дата не переносится.

В республике является выходным днём.

Учреждён в 1992 году законом республики.

В этот день в Хакасии проводятся торжественные и праздничные мероприятия.

Хакасия расположена в Южной Сибири, на левом берегу реки Енисей. Столица Республики — город Абакан. Хакасская автономная область была образована в 1930 году, в 1990 году она переименована в Хакасскую АССР, через год — в Хакасскую ССР. В 1992 же году она получила своё нынешнее название.

Одна из главных достопримечательностей Хакасии — Саяно-Шушенская ГЭС. А к числу культурно-исторических памятников относятся Большой Салбыкский курган, Боярская писаница, крепости Чебаки, Тарпиг, Оглахтинская и множество других интересных объектов. Хакасия славится своими красивыми природными ландшафтами. Там много уникальных растений и животных. Хакасия также известна своей богатой историей и культурой.

В этом году на День Республики Хакасия основные торжества развернутся на Первомайской площади Абакана. Там состоится большой гала-концерт с участием оперных звёзд.

Международный день отказа от пластиковых пакетов

3 июля отмечается Международный день отказа от пластиковых пакетов. Фото © Freepic

В понедельник, 3 июля, в России и за рубежом отмечается такой праздник, как Международный день отказа от пластиковых пакетов. Известно о нём немного: Праздник международный, неофициальный.

Отмечается ежегодно 3 июля, дата не переносится.

Инициаторы — группа защитников природы.

Как и гласит название праздника, отмечают его путём отказа от пластиковых пакетов.

Обычный пластиковый пакет, каким мы его теперь знаем, впервые был произведён в США в 1957 году. Уже через десять лет в Штатах в них упаковывали около 30% хлебобулочных изделий, а ещё через несколько лет эта дешёвая одноразовая упаковка так распространилась по миру, что производство вышло на миллионы штук в год.

К сожалению экологов, дальше ситуация становилась только хуже. В начале XXI века на Земле в год уже производилось несколько триллионов пластиковых пакетов. А так как они очень плохо разлагаются, большинство из них после единичного употребления оказываются на свалке или разносятся ветром по округе. Часть в итоге попадает в океан, формируя жуткое Большое тихоокеанское мусорное пятно.

Экологи подчёркивают: даже если всего один день в году человечество будет оказываться от использования пластиковых пакетов, в мусорку не будет отправлено несколько миллиардов губительных для природы предметов. Пластиковые пакеты ежегодно убивают около миллиона птиц, десятки тысяч морских млекопитающих и неисчислимое количество рыбы.

День благодарности кондиционеру

3 июля отмечается День благодарности кондиционеру. Фото © Freepic

Сегодня, 3 июля 2023 года, в России мы можем также отметить такой необычный праздник, как День благодарности кондиционеру. Вот что он из себя представляет: Неофициальный международный праздник.

Отмечается ежегодно с 3 по 15 июля, даты не переносятся.

Инициатор — Институт кондиционирования воздуха и охлаждения (A.R.I.).

Пользуясь таким современным благом, как прохладный воздух дома во время жары на улице, мы, конечно, должны быть благодарны не самому кондиционеру, а его изобретателям. Подобные устройства были придуманы ещё в начале XIX века, однако воплощение эти идеи нашли только в 1902 году в Нью-Йорке. Прадедушку современных кондиционеров построил инженер-изобретатель Уиллис Кэрриер. Однако впереди был ещё большой путь: десятки лет и множество доработок понадобилось, чтобы сегодня мы могли наслаждаться комфортом дома в любую погоду.

Вполне понятно, почему День благодарности кондиционеру отмечаются в июле. В Северном полушарии это самая жаркая пора. Однако у этого праздника есть ещё одна сторона: его инициаторы призывают пользователей кондиционеров не забывать, что эти устройства нужно использовать правильно. В том числе кондиционеры нужно периодически чистить, чтобы там не заводились вредные бактерии.

Именинники 3 июля

3 июля именины у российского актёра Андрея Чернышова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Сегодня, 3 июля, именины у обладателей следующих замечательных имён: Православные: Андрей

Фома

Глеб

Инна

Лука

Наум

Римма

Пинна. Католические: Анатолий

Гиацинт. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает им здоровья и успехов!

Приметы 3 июля

Мефодий-перепелятник

В понедельник, 3 июля 2023 года, Православная церковь чтит память мученика Мефодия Патарского, Олимпийского. Будучи богословом, он оставил после себя много трудов: толкований Библии и догматов. При этом о жизни Мефодия известно мало. По одной версии, он был богословом в городе Патара, по другой — в Олимпии. Мученик был казнён за проповедование христианской веры.

В народе же этот день называли Мефодий-перепелятник. Считалось, что именно в эту дату нужно идти охотиться на перепелов. Если в этом деле сопутствовала удача, затем соседей и друзей приглашали на ужин. Люди верили, что хорошая добыча на Мефодия-перепелятника сулит охотнику везение на весь сезон. Особо хорошим знаком считалась поимка белого перепела. Это воспринималось как залог удачи на всю жизнь.

Приметы на Мефодия-перепелятника

Дождь на Мефодия-перепелятника затянется ещё на 40 дней.

Пауки паутину плетут — погода наладится.

Перепела кричат без умолку — быть дождю.

Сова ухает — к пожару.

Авторы Вадим Андреев