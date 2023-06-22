Россиян призвали отказаться от пакетов и перейти на авоськи
Глава РЭО Буцаев призвал отказаться от пластиковых пакетов в пользу авосек
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Россиянам стоит отказаться от пластиковых пакетов в пользу многоразовых сумок, в том числе авосек. Об этом заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. По его словам, они "удобнее и экологичнее".
"Мы предлагаем использовать многоразовые сумки, в том числе авоськи, тем более что они в настоящее время выполняют достаточно интересную эстетическую функцию. Многие перешли на использование этих сумок из ткани против одноразовых пакетов", — сказал он в интервью РИА "Новости".
Ранее Российский экологический оператор предложил запретить выбрасывать одежду в мусорные баки. Там сослались на сложности, возникающие при переработке таких отходов. Решение проблемы видится в установке специальных точек для сбора текстиля, например в торговых точках.