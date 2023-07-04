ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 июля 2023, 13:59
16408

Украина перебрасывает войска к границе с Белоруссией

Наев: ВСУ перебрасывают войска к границе Белоруссии из-за ситуации вокруг ЗАЭС

Украинские войска перебрасывают личный состав и технику к границе с Белоруссией, заявил командующий оперативным командованием "Север" ВСУ Сергей Наев. По его словам, это связано с ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

"В связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции принято решение об усилении северной границы нашего государства как личным составом, так и боевой техникой", сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Литовский наёмник умер в Киеве после возвращения из "бахмутской мясорубки"
Литовский наёмник умер в Киеве после возвращения из "бахмутской мясорубки"

Наев добавил, что работы в этом направлении продолжаются уже несколько месяцев: "строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны". Он утверждает, что украинская разведка работает эффективно, а направляемые в регион подразделения прошли боевое слаживание.

Ранее полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Рейснер заявил о провале первого этапа контрнаступления ВСУ. По его словам, украинские войска пытались подражать стратегии ВС США, но столкнулись с непробиваемой российской обороной.

На Запорожской АЭС сообщили о восстановлении электроснабжения
На Запорожской АЭС сообщили о восстановлении электроснабжения
BannerImage

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar