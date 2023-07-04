Украина перебрасывает войска к границе с Белоруссией

Украинские войска перебрасывают личный состав и технику к границе с Белоруссией, заявил командующий оперативным командованием "Север" ВСУ Сергей Наев. По его словам, это связано с ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

"В связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции принято решение об усилении северной границы нашего государства как личным составом, так и боевой техникой", — сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Наев добавил, что работы в этом направлении продолжаются уже несколько месяцев: "строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны". Он утверждает, что украинская разведка работает эффективно, а направляемые в регион подразделения прошли боевое слаживание.