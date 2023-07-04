На Запорожской АЭС сообщили о восстановлении электроснабжения

Электроснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено, сообщили в её пресс-службе. По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, на данный момент она работает штатно.

"В 14:00 закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ "Днепровская". Станция работает штатно", — заявил он.

Собственные нужды АЭС запитаны по штатной схеме, нарушений в работе станции не выявлено.