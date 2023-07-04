На Запорожской АЭС сообщили о восстановлении электроснабжения
Электроснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено, сообщили в её пресс-службе. По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, на данный момент она работает штатно.
"В 14:00 закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ "Днепровская". Станция работает штатно", — заявил он.
Собственные нужды АЭС запитаны по штатной схеме, нарушений в работе станции не выявлено.
Напомним, минувшей ночью стало известно об отключении Днепровской линии электропередачи, питающей Запорожскую АЭС. По словам советника гендиректора концерна "Росэнергоатом" Рената Карчаа, это сделала украинская сторона. Ранее в МИД РФ предупреждали, что Киев готовит теракт на ЗАЭС.
ТАСС / Александр Полегенько