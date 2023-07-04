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Опубликовано 4 июля 2023, 11:49
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На Запорожской АЭС сообщили о восстановлении электроснабжения

Электроснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено, сообщили в её пресс-службе. По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, на данный момент она работает штатно.

"В 14:00 закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ "Днепровская". Станция работает штатно", заявил он.

Собственные нужды АЭС запитаны по штатной схеме, нарушений в работе станции не выявлено.

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Напомним, минувшей ночью стало известно об отключении Днепровской линии электропередачи, питающей Запорожскую АЭС. По словам советника гендиректора концерна "Росэнергоатом" Рената Карчаа, это сделала украинская сторона. Ранее в МИД РФ предупреждали, что Киев готовит теракт на ЗАЭС.

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ТАСС / Александр Полегенько

Матвей Константинов
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