Захарова предупредила о готовящемся украинскими властями теракте

В российском МИД убеждены, что киевский режим готовится совершить теракт на Запорожской АЭС. Именно этим, по мнению дипломатов, вызваны "масштабные учения на случай ЧС", которые проводит Минэнерго Украины. Тревогу вызывает и решение мэрии Киева установить по городу дополнительные устройства для измерения радиации.