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30 июня, 11:55

Захарова предупредила о готовящемся украинскими властями теракте

Представитель МИД Захарова: Киев готовится совершить теракт на ЗАЭС

В российском МИД убеждены, что киевский режим готовится совершить теракт на Запорожской АЭС. Именно этим, по мнению дипломатов, вызваны "масштабные учения на случай ЧС", которые проводит Минэнерго Украины. Тревогу вызывает и решение мэрии Киева установить по городу дополнительные устройства для измерения радиации.

"Киевские власти готовятся совершить очередной теракт", — написала в своём телеграм-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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Напомним, что на днях была отбита очередная попытка прорвать оборону ВС РФ, предпринятая ночью украинскими военными на Запорожском направлении. ВСУ потеряли три танка, три БМП и значительное количество бойцов.

Обложка ©

Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service

Марина Калегина
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