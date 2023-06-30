Захарова предупредила о готовящемся украинскими властями теракте
Представитель МИД Захарова: Киев готовится совершить теракт на ЗАЭС
В российском МИД убеждены, что киевский режим готовится совершить теракт на Запорожской АЭС. Именно этим, по мнению дипломатов, вызваны "масштабные учения на случай ЧС", которые проводит Минэнерго Украины. Тревогу вызывает и решение мэрии Киева установить по городу дополнительные устройства для измерения радиации.
"Киевские власти готовятся совершить очередной теракт", — написала в своём телеграм-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Напомним, что на днях была отбита очередная попытка прорвать оборону ВС РФ, предпринятая ночью украинскими военными на Запорожском направлении. ВСУ потеряли три танка, три БМП и значительное количество бойцов.
Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service