"Отойди от реактора!": Зеленского обругали из-за его обращения на фоне Ровенской АЭС

Обращение украинского лидера Владимира Зеленского, записанное для стран НАТО на фоне Ровенской АЭС, вывело из себя пользователей Twitter. В комментариях в записи они призвали его отойти подальше от ядерного реактора и назвали его сообщение спектаклем.

Кто-то предположил, что Зеленский собирается разбомбить Запорожскую АЭС, а его кураторам в НАТО приходится подыгрывать. Один из пользователей заявил, что всё это — кукольный спектакль, а другой написал, что мир сыт по горло ложью, которую Зеленский и другие мировые лидеры пытаются донести до простых граждан.