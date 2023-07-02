"Отойди от реактора!": Зеленского обругали из-за его обращения на фоне Ровенской АЭС
Обращение Зеленского на фоне Ровенской АЭС вывело из себя пользователей Twitter
Обращение украинского лидера Владимира Зеленского на фоне Ровенской АЭС. Обложка © Twitter / @ZelenskyyUa
Обращение украинского лидера Владимира Зеленского, записанное для стран НАТО на фоне Ровенской АЭС, вывело из себя пользователей Twitter. В комментариях в записи они призвали его отойти подальше от ядерного реактора и назвали его сообщение спектаклем.
"Эй! Отойди от ядерного реактора!" — написал один из подписчиков.
Кто-то предположил, что Зеленский собирается разбомбить Запорожскую АЭС, а его кураторам в НАТО приходится подыгрывать. Один из пользователей заявил, что всё это — кукольный спектакль, а другой написал, что мир сыт по горло ложью, которую Зеленский и другие мировые лидеры пытаются донести до простых граждан.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Москва якобы готовится совершить теракт на Запорожской АЭС. Его ложь разоблачил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что группа инспекторов МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси своими глазами увидела положение на станции. А экс-разведчик США Скотт Риттер обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в намерении устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС и даже назвал примерные сроки. Владимир Рогов тоже высказывался по этому поводу. Он счёл слова украинского лидера сигналом о подготовке ВСУ "страшных вещей по отношению к ЗАЭС".