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Регион
Опубликовано 4 июля 2023, 16:41
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МИД раскрыл роль США и НАТО в атаках украинских дронов на Москву

МИД РФ заявил, что атаки дронов ВСУ на Москву невозможны без помощи США и НАТО

Украинская сторона не смогла бы атаковать беспилотниками Московский регион без технической и разведывательной поддержки со стороны стран Запада. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Подобные атаки были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников, которые продолжают накачивать его оружием, включая БПЛА, обучают операторов дронов и предоставляют необходимую для совершения такого рода преступлений разведывательную информацию, в том числе полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности", — пояснили в ведомстве.

Как подчёркивается, подобные действия делают из Вашингтона и его сателлитов соучастников преступлений, в том числе террористических актов, которые Киев планирует совершать с западным оружием и на иностранные деньги.

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Ранее Министерство обороны России сообщило, что утром 4 июля украинские войска попытались атаковать территорию Новой Москвы и Подмосковья пятью беспилотниками. Атака была пресечена.

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ТАСС / Александр Щербак

Татьяна Миссуми
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