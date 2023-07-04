МИД раскрыл роль США и НАТО в атаках украинских дронов на Москву

Украинская сторона не смогла бы атаковать беспилотниками Московский регион без технической и разведывательной поддержки со стороны стран Запада. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Подобные атаки были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников, которые продолжают накачивать его оружием, включая БПЛА, обучают операторов дронов и предоставляют необходимую для совершения такого рода преступлений разведывательную информацию, в том числе полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности", — пояснили в ведомстве.

Как подчёркивается, подобные действия делают из Вашингтона и его сателлитов соучастников преступлений, в том числе террористических актов, которые Киев планирует совершать с западным оружием и на иностранные деньги.