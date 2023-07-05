Путин: В России выросло число людей, расселённых из непригодного жилья

В России увеличилось число граждан, расселённых из непригодного жилья. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Количество граждан, переселённых из непригодного для проживания жилищного фонда, всё-таки увеличилось", — сказал Путин, не приведя конкретных цифр.