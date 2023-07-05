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5 июля, 04:19

Масляное пятно нашли в воде на месте крушения МиГ-31 на Камчатке

На месте крушения истребителя МиГ-31 в Камчатском крае обнаружили масляное пятно в воде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Предполагаемый район падения находится у восточного побережья в акватории Авачинского залива. Пятно могло появиться после того, как самолëт рухнул в воду. Сейчас к возможному месту катастрофы направляются спасательные суда, двух пилотов пока не обнаружили.

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Напомним, истребитель МиГ-31 потерпел крушение при выполнении учебного полёта. Самолёт был без боекомплекта.

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t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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