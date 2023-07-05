Масляное пятно нашли в воде на месте крушения МиГ-31 на Камчатке

На месте крушения истребителя МиГ-31 в Камчатском крае обнаружили масляное пятно в воде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Предполагаемый район падения находится у восточного побережья в акватории Авачинского залива. Пятно могло появиться после того, как самолëт рухнул в воду. Сейчас к возможному месту катастрофы направляются спасательные суда, двух пилотов пока не обнаружили.