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22 июня, 11:42

Военный вертолёт Ми-24 совершил жёсткую посадку в Белоруссии

Вертолёт Ми-24 Вооружённых сил Белоруссии совершил жёсткую посадку в Барановичском районе, в результате пострадали члены экипажа. Об этом сообщает Минобороны республики.

"Сегодня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-24. Члены экипажа вертолёта получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет", — говорится в сообщении.

Причины ЧП устанавливает специальная комиссия.

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А 17 июня вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 километрах от Якутска. На борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа. Причина происшествия — в неисправности главного редуктора.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александра Вишнякова
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