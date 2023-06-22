Военный вертолёт Ми-24 совершил жёсткую посадку в Белоруссии
Вертолёт Ми-24 Вооружённых сил Белоруссии совершил жёсткую посадку в Барановичском районе, в результате пострадали члены экипажа. Об этом сообщает Минобороны республики.
"Сегодня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-24. Члены экипажа вертолёта получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет", — говорится в сообщении.
Причины ЧП устанавливает специальная комиссия.
А 17 июня вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 километрах от Якутска. На борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа. Причина происшествия — в неисправности главного редуктора.
ТАСС / Гавриил Григоров