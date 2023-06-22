Военный вертолёт Ми-24 совершил жёсткую посадку в Белоруссии

Вертолёт Ми-24 Вооружённых сил Белоруссии совершил жёсткую посадку в Барановичском районе, в результате пострадали члены экипажа. Об этом сообщает Минобороны республики.

"Сегодня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-24. Члены экипажа вертолёта получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет", — говорится в сообщении.

Причины ЧП устанавливает специальная комиссия.