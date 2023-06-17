Вертолёт Ми-8 с 21 пассажиром на борту совершил аварийную посадку в Якутии

Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 километрах от Якутска. Об этом в телеграм-канале сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"Поступила информация об аварийной посадке воздушного судна Ми-8 в 90 километрах от города Якутска, на борту находились четыре человека экипажа и 21 пассажир. Погибших, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что к месту происшествия запланирован вылет спасателей региональной поисково-спасательной базы. Также в готовности к реагированию на чрезвычайное происшествие находится вертолёт Ми-8 с десятью спасателями.