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17 июня, 07:34

Вертолёт Ми-8 с 21 пассажиром на борту совершил аварийную посадку в Якутии

Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 километрах от Якутска. Об этом в телеграм-канале сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"Поступила информация об аварийной посадке воздушного судна Ми-8 в 90 километрах от города Якутска, на борту находились четыре человека экипажа и 21 пассажир. Погибших, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что к месту происшествия запланирован вылет спасателей региональной поисково-спасательной базы. Также в готовности к реагированию на чрезвычайное происшествие находится вертолёт Ми-8 с десятью спасателями.

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Ранее Лайф писал, что в Иркутске из-за отказа системы кондиционирования экстренно приземлился Sukhoi Superjet 100. На борту находилось 54 человека, никто не пострадал.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Никонов
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