В Иркутске из-за отказа экстренно приземлился Sukhoi Superjet 100

В Иркутске экстренно сел Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро", выполнявший рейс в Мирный Республики Якутия. Как пишет SHOT, экипаж подал запрос на снижение из-за отказа системы кондиционирования, после чего начал кружить над воздушной гаванью, вырабатывая топливо.