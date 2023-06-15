В Иркутске из-за отказа экстренно приземлился Sukhoi Superjet 100
В Иркутске экстренно сел Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро", выполнявший рейс в Мирный Республики Якутия. Как пишет SHOT, экипаж подал запрос на снижение из-за отказа системы кондиционирования, после чего начал кружить над воздушной гаванью, вырабатывая топливо.
На борту находилось 54 человека, никто не пострадал.
Ранее другой Sukhoi Superjet, выполнявший рейс из Москвы в казахстанский Актау, экстренно сел в Самаре. По предварительным данным, причиной стала некая внештатная ситуация.
Обложка ©
ТАСС / Юрий Смитюк