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15 июня, 07:26

В Иркутске из-за отказа экстренно приземлился Sukhoi Superjet 100

В Иркутске экстренно сел Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро", выполнявший рейс в Мирный Республики Якутия. Как пишет SHOT, экипаж подал запрос на снижение из-за отказа системы кондиционирования, после чего начал кружить над воздушной гаванью, вырабатывая топливо.

На борту находилось 54 человека, никто не пострадал.

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Ранее другой Sukhoi Superjet, выполнявший рейс из Москвы в казахстанский Актау, экстренно сел в Самаре. По предварительным данным, причиной стала некая внештатная ситуация.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Матвей Константинов
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