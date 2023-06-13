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13 июня, 12:13

В Самаре экстренно сел летевший в Казахстан из Москвы самолёт

В Самаре совершил экстренную посадку самолёт Sukhoi Superjet, который следовал из Москвы в Актау. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Самолёт, следующий по маршруту Шереметьево – Актау, экстренно совершил посадку в аэропорту Курумоч в Самаре", приводит ТАСС его слова.

По предварительной информации, причиной ЧП стала некая нештатная ситуация.

У прилетевшего в Екатеринбург из Турции самолёта отказало шасси

У прилетевшего в Екатеринбург из Турции самолёта отказало шасси

Ранее Лайф рассказывал о самолёте авиакомпании Air India, который летел из Дели в Сан-Франциско, но был вынужден экстренно сесть в Магадане из-за неисправности. Всех пассажиров и членов команды разместили в здании местной школы, где организовали центр временного пребывания. Власти отказались пускать их в город из-за отсутствия виз.

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Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Андрей Григорьев
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