В Самаре экстренно сел летевший в Казахстан из Москвы самолёт
В Самаре совершил экстренную посадку самолёт Sukhoi Superjet, который следовал из Москвы в Актау. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Самолёт, следующий по маршруту Шереметьево – Актау, экстренно совершил посадку в аэропорту Курумоч в Самаре", — приводит ТАСС его слова.
По предварительной информации, причиной ЧП стала некая нештатная ситуация.
Ранее Лайф рассказывал о самолёте авиакомпании Air India, который летел из Дели в Сан-Франциско, но был вынужден экстренно сесть в Магадане из-за неисправности. Всех пассажиров и членов команды разместили в здании местной школы, где организовали центр временного пребывания. Власти отказались пускать их в город из-за отсутствия виз.
Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова