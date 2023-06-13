В Самаре экстренно сел летевший в Казахстан из Москвы самолёт

В Самаре совершил экстренную посадку самолёт Sukhoi Superjet, который следовал из Москвы в Актау. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Самолёт, следующий по маршруту Шереметьево – Актау, экстренно совершил посадку в аэропорту Курумоч в Самаре", — приводит ТАСС его слова.

По предварительной информации, причиной ЧП стала некая нештатная ситуация.