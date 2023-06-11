У прилетевшего в Екатеринбург из Турции самолёта отказало шасси

В Екатеринбурге у самолёта отказало шасси во время посадки. Однако это не помешало воздушному судну, летевшему из Турции, приземлиться, сообщил телеграм-канал Aviaincident.

По его данным, инцидент произошёл сегодня ночью в местном аэропорту Кольцово при сруливании RRJ-95 авиакомпании Red Wings Airlines с взлётно-посадочной полосы. Из-за отказа механизма управления передней стойкой шасси борт рейса Анталья – Екатеринбург был отбуксирован с рулёжной дорожки на место стоянки. При этом в самом аэропорту тревога не объявлялась. Также нет и пострадавших в результате ЧП. При осмотре лётного поля аэродрома посторонние предметы найдены не были.