Самолёт S7 рейса Москва – Сочи экстренно сел в Саратове

Самолёт Boeing 737-800, летевший из Москвы в Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту Саратова.

По данным Mash, рейс авиакомпании S7 № 2047 Домодедово – Сочи не долетел до пункта назначения из-за технических неполадок. На борту находилось 178 человек. Пострадавших в результате нештатной ситуации нет.