Самолёт S7 рейса Москва – Сочи экстренно сел в Саратове
Боинг 737, летевший рейсом Москва – Сочи, аварийно сел в аэропорту Саратова
Самолёт Boeing 737-800, летевший из Москвы в Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту Саратова.
По данным Mash, рейс авиакомпании S7 № 2047 Домодедово – Сочи не долетел до пункта назначения из-за технических неполадок. На борту находилось 178 человек. Пострадавших в результате нештатной ситуации нет.
Ранее в Самаре экстренно сел летевший в Казахстан из Москвы самолёт. По предварительной информации, причиной ЧП стала некая нештатная ситуация.
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