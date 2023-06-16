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16 июня, 16:51

Самолёт S7 рейса Москва – Сочи экстренно сел в Саратове

Боинг 737, летевший рейсом Москва – Сочи, аварийно сел в аэропорту Саратова

Самолёт Boeing 737-800, летевший из Москвы в Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту Саратова.

По данным Mash, рейс авиакомпании S7 № 2047 Домодедово – Сочи не долетел до пункта назначения из-за технических неполадок. На борту находилось 178 человек. Пострадавших в результате нештатной ситуации нет.

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Ранее в Самаре экстренно сел летевший в Казахстан из Москвы самолёт. По предварительной информации, причиной ЧП стала некая нештатная ситуация.

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Ирина Фальке
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