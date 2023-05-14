Вертолёт с двумя новорождёнными аварийно приземлился на поле в Иркутской области

Вертолёт с двумя новорождёнными совершил аварийную посадку на поле в Иркутской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Вертолёт санавиации Ми-8 вылетел из аэропорта Братска накануне днём, перевозили семь взрослых пассажиров и двух младенцев. Через некоторое время экипаж услышал странные звуки в правом двигателе. При проверке нашли повреждения лопаток.

Воздушное судно экстренно приземлили на поле в окрестностях деревни Захаровской спустя два часа после вылета. К счастью, всё обошлось: малышей увезли в областную больницу. Что стало причиной повреждения двигателя вертолёта, сейчас выясняется.