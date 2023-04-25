Под Волгоградом разбился вертолёт санавиации
В Волгоградской области разбился вертолёт санитарной авиации, пилот погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Разбился вертолёт санавиации, один член экипажа погиб", — рассказал собеседник агентства.
Согласно предварительной информации, это был вертолёт "Ансат", он направлялся в посёлок Ерзовка, что под областным центром. Там у воздушного судна было место дислокации.
Ранее прокуратура обнародовала итоги проверки по факту крушения вертолёта на Сахалине. Robinson разбился у пика Чехова в середине февраля 2023 года. На его борту находилось пять человек. Жертвами трагедии стали пилот и пассажирка, которая прилетела на остров отмечать день рождения.
ТАСС / Кирилл Кухмарь