Под Волгоградом разбился вертолёт санавиации

В Волгоградской области разбился вертолёт санитарной авиации, пилот погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Согласно предварительной информации, это был вертолёт "Ансат", он направлялся в посёлок Ерзовка, что под областным центром. Там у воздушного судна было место дислокации.