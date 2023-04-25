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25 апреля, 03:18

Под Волгоградом разбился вертолёт санавиации

В Волгоградской области разбился вертолёт санитарной авиации, пилот погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Разбился вертолёт санавиации, один член экипажа погиб", — рассказал собеседник агентства.

Согласно предварительной информации, это был вертолёт "Ансат", он направлялся в посёлок Ерзовка, что под областным центром. Там у воздушного судна было место дислокации.

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Ранее прокуратура обнародовала итоги проверки по факту крушения вертолёта на Сахалине. Robinson разбился у пика Чехова в середине февраля 2023 года. На его борту находилось пять человек. Жертвами трагедии стали пилот и пассажирка, которая прилетела на остров отмечать день рождения.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Андрей Григорьев
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