Пропавший вертолёт Сил самообороны Японии и пять тел нашли на дне Тихого океана

Водолазы-глубоководники обнаружили тела пяти погибших и каркас разбившегося в японской префектуре Окинава военного вертолёта UH-60JA, на борту которого находились высокопоставленные военные. Как пишет агентство Kyodo, их нашли утром на глубине 106 метров, сейчас стоит задача опознания трупов.

Тела и остов самого борта обнаружили на дне в шести километрах к северу от острова Ирабу, который соединён мостом с островом Мияко. Поиски других жертв продолжаются. В ближайшее время обломки винтокрылой машины будут подняты со дна на поверхность.

Крушение военного вертолёта UH-60JA произошло 6 апреля. На борту были 10 человек, включая двух пилотов и 55-летнего генерал-лейтенанта Юичи Сакамото — командующего 8-й дивизией сухопутных Сил самообороны Японии, базирующейся в префектуре Кумамото. UH-60JA Black Hawk пропал с радаров через 10 минут после того, как утром 6 апреля вылетел с полигона Миякодзима на Мияко.