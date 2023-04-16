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16 апреля, 09:49

Пропавший вертолёт Сил самообороны Японии и пять тел нашли на дне Тихого океана

<p>Обложка ©<a href="https://www.flickr.com/photos/1genl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> flickr.com / 1GNC Münster</a></p>

Обложка © flickr.com / 1GNC Münster

Водолазы-глубоководники обнаружили тела пяти погибших и каркас разбившегося в японской префектуре Окинава военного вертолёта UH-60JA, на борту которого находились высокопоставленные военные. Как пишет агентство Kyodo, их нашли утром на глубине 106 метров, сейчас стоит задача опознания трупов.

Тела и остов самого борта обнаружили на дне в шести километрах к северу от острова Ирабу, который соединён мостом с островом Мияко. Поиски других жертв продолжаются. В ближайшее время обломки винтокрылой машины будут подняты со дна на поверхность.

Крушение военного вертолёта UH-60JA произошло 6 апреля. На борту были 10 человек, включая двух пилотов и 55-летнего генерал-лейтенанта Юичи Сакамото — командующего 8-й дивизией сухопутных Сил самообороны Японии, базирующейся в префектуре Кумамото. UH-60JA Black Hawk пропал с радаров через 10 минут после того, как утром 6 апреля вылетел с полигона Миякодзима на Мияко.

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А ранее Лайф писал о пожаре на борту самолёта Boeing 737-800 украинской авиакомпании SkyUp в аэропорту суданского Хартума. Лайнер попал под перекрёстный огонь сражающихся сил. Его экипаж был вывезен в безопасное место.

Матвей Константинов
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