Прокуратура обнародовала итоги проверки по факту крушения вертолёта на Сахалине

Владелец вертолёта Robinson R44, потерпевшего крушение на Сахалине с туристами из Хабаровска на борту, не имел сертификата на коммерческие перевозки. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура по итогам проведённой проверки.

"Установлено, что индивидуальный предприниматель организовал прогулочный полёт граждан на вертолёте, не имея сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок", — говорится в сообщении прокуратуры.

В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг ненадлежащего качества, с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований). Постановление находится на рассмотрении в региональном Управлении Роспотребнадзора.