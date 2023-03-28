Прокуратура обнародовала итоги проверки по факту крушения вертолёта на Сахалине
Прокуратура: Владелец рухнувшего на Сахалине Robinson работал без сертификата
Владелец вертолёта Robinson R44, потерпевшего крушение на Сахалине с туристами из Хабаровска на борту, не имел сертификата на коммерческие перевозки. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура по итогам проведённой проверки.
"Установлено, что индивидуальный предприниматель организовал прогулочный полёт граждан на вертолёте, не имея сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок", — говорится в сообщении прокуратуры.
В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг ненадлежащего качества, с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований). Постановление находится на рассмотрении в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Следователи же возбудили в отношении предпринимателя уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц). Расследование обстоятельств и причин крушения вертолёта Межгосударственным авиационным комитетом не завершено.
Напомним, вертолёт Robinson разбился у пика Чехова на Сахалине в середине февраля 2023 года. На его борту находилось пять человек. Жертвами трагедии стали пилот и пассажирка, которая прилетела на остров отмечать день рождения.
ГУ МЧС РФ