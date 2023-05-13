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13 мая, 16:07

МЧС: В Тверской области вертолёт "Робинсон" совершил жёсткую посадку

В Тверской области у села Селихово совершил жёсткую посадку вертолёт "Робинсон-66". Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 16:43 <…> поступила информация о том, что в Тверской области в районе н.п. Селихово совершил жёсткую посадку вертолёт "Робинсон-66". Пострадавших нет", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Обошлось без пострадавших. На месте ЧП работали 11 человек с четырьмя единицами техники.

Опубликовано видео с последствиями крушения Ми-8 в Брянской области

Опубликовано видео с последствиями крушения Ми-8 в Брянской области

Лайф напоминает, что сегодня в городе Клинцы Брянской области упал вертолёт. Очевидцы сообщали, что перед падением слышали хлопок. Судя по кадрам с места происшествия, летательный аппарат загорелся в воздухе и стал падать. В результате крушения погибли двое.

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Wikipedia / Alec Wilson

Андрей Григорьев
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