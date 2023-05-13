МЧС: В Тверской области вертолёт "Робинсон" совершил жёсткую посадку

В Тверской области у села Селихово совершил жёсткую посадку вертолёт "Робинсон-66". Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 16:43 <…> поступила информация о том, что в Тверской области в районе н.п. Селихово совершил жёсткую посадку вертолёт "Робинсон-66". Пострадавших нет", — говорится в сообщении на сайте ведомства.