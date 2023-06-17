В СК назвали причину аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Якутии

Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку близ Якутска в связи с неисправностью главного редуктора. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК РФ.

"Установлено, что 17 июня в дневное время вертолёт Ми-8, выполнявший рейс Якутск – Соболох, совершил вынужденную посадку на удалении 90 километров от города Якутска ввиду неисправности главного редуктора", — указано в сообщении в телеграм-канале.

Уточняется, что посадка прошла благополучно, пострадавших нет. По данному факту следователи проводят проверку по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По некоторым данным, вертолёт выполнял заказной рейс и перевозил вахтовых рабочих. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону также сообщили, что после вынужденной посадки вертолёта в Якутск доставлены 18 его пассажиров. За остальными также будет направлено воздушное судно.