Жительнице Красноярска дали 17 лет за убийство отца и нападение на детсад

В Красноярске суд приговорил Полину Дворкину к 17 годам колонии по делу об убийстве отца и нападении на группу в детском саду, чтобы убить мальчиков из ненависти к мужчинам. Соответствующее решение вынес Красноярский краевой суд.

Оглашение приговора Полине Дворкиной в Красноярском краевом суде. Видео © T.me / krpronws

"Полину Дворкину суд признал виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с ограничением свободы на два года с содержанием в колонии общего режима", — указано в сообщении Прокуратуры Красноярского края.

В надзорном ведомстве указали, что суд также удовлетворил иск в пользу представителя потерпевшего, матери девушки, в размере одного миллиона рублей. Кроме того, суд назначил Дворкиной амбулаторное лечение у врача-психиатра. Она будет проходить его в колонии. А каждый день, проведённый в СИЗО, ей зачтут за полтора дня. Таким образом, девушка отсидела уже более полутора лет.