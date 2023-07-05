Жительнице Красноярска дали 17 лет за убийство отца и нападение на детсад
В Красноярске суд приговорил Полину Дворкину к 17 годам колонии по делу об убийстве отца и нападении на группу в детском саду, чтобы убить мальчиков из ненависти к мужчинам. Соответствующее решение вынес Красноярский краевой суд.
Оглашение приговора Полине Дворкиной в Красноярском краевом суде. Видео © T.me / krpronws
"Полину Дворкину суд признал виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с ограничением свободы на два года с содержанием в колонии общего режима", — указано в сообщении Прокуратуры Красноярского края.
В надзорном ведомстве указали, что суд также удовлетворил иск в пользу представителя потерпевшего, матери девушки, в размере одного миллиона рублей. Кроме того, суд назначил Дворкиной амбулаторное лечение у врача-психиатра. Она будет проходить его в колонии. А каждый день, проведённый в СИЗО, ей зачтут за полтора дня. Таким образом, девушка отсидела уже более полутора лет.
Напомним, в марте 2022 года 19-летняя девушка с ружьём вошла в детский сад № 31 в Красноярске во время тихого часа. Сотрудницы учрежденияи — Ирина Шабанова, Наталья Стус, Евгения Толстая — смогли предотвратить трагедию. Они накинулись на преступницу и повалили на пол. В ходе борьбы оружие выстрелило, пуля попала в стену. Работавшая физруком Стус смогла прижать злоумышленницу и удерживать до приезда полиции, а Шабанова вырвала у неё из рук ружьё. По данным следствия, в тот же день перед посещением детсада Дворкина убила своего 56-летнего отца. На допросе обвиняемая призналась, что хотела убить мальчиков в детском саду.
T.me / krpronws