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5 июля, 05:34
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В Британии назвали крайний срок для принятия Украины в НАТО

Times: У НАТО остался один год для принятия Украины в альянс

У НАТО остаётся лишь год, чтобы принять Украину в свои ряды до возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, заявил Роджер Бойс, обозреватель британской газеты Times.

"Не только потому, что НАТО планирует отпраздновать своё 75-летие в 2024 году с должной пышностью, но и потому, что вашингтонский саммит в следующем году может стать последним "ура" Джо Байдена, годом, когда Дональд Трамп может вернуться в Белый дом", — отметил журналист.

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Если Трамп победит на президентских выборах в США, Украина больше не сможет рассчитывать на текущий уровень западной военной поддержки, считает Бойс. Он указал, что необходимо начать ускоренный процесс вступления Киева в альянс и искать временные механизмы гарантирования безопасности.

Ранее Лайф рассказывал о том, что НАТО не будет поставлять Украине истребители F-16 до окончания контрнаступления ВСУ.

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Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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