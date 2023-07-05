В Британии назвали крайний срок для принятия Украины в НАТО

У НАТО остаётся лишь год, чтобы принять Украину в свои ряды до возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, заявил Роджер Бойс, обозреватель британской газеты Times.

"Не только потому, что НАТО планирует отпраздновать своё 75-летие в 2024 году с должной пышностью, но и потому, что вашингтонский саммит в следующем году может стать последним "ура" Джо Байдена, годом, когда Дональд Трамп может вернуться в Белый дом", — отметил журналист.

Если Трамп победит на президентских выборах в США, Украина больше не сможет рассчитывать на текущий уровень западной военной поддержки, считает Бойс. Он указал, что необходимо начать ускоренный процесс вступления Киева в альянс и искать временные механизмы гарантирования безопасности.