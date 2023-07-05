Девушка из Красноярска убила отца и напала с ружьём на детсад из-за феминизма
Прокурор связал нападение девушки на детсад в Красноярске с феминизмом
Полина Дворкина. Фото © СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Убившая отца и напавшая на детский сад в Красноярске Полина Дворкина совершила преступление на почве феминизма. Об этом рассказал прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры края Николай Аулов. По его словам, это первый такой случай в РФ.
"На всю Россию ещё не было ни одного преступления, где массовые стрелки совершают своё преступление, связанное именно с идеологией феминизма, кроме того, по мнению Дворкиной, во всём виноваты дети, которым было 3–4 года на тот момент", — сказал Аулов журналистам.
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Ранее Лайф писал о том, что в Красноярске суд приговорил Полину Дворкину к 17 годам лишения свободы по делу об убийстве отца и нападении на группу в детском саду. Там она хотела убить маленьких мальчиков из ненависти к мужчинам.
Напомним, сам инцидент произошёл в марте 2022 года. Тогда в детский сад №31 во время тихого часа вошла 19-летняя девушка с ружьём. Позже она призналась, что хотела убить мальчиков. Трагедию предотвратили сотрудницы учреждения — Ирина Шабанова, Наталья Стус, Евгения Толстая. Они повалили преступницу на пол, оружие выстрелило, пуля попала в стену. Инструктор по физической культуре Стус удерживала девушку до приезда полиции, а Шабанова вырвала у неё из рук ружьё. Перед посещением детсада Дворкина убила своего 56-летнего отца после ссоры.