Девушка из Красноярска убила отца и напала с ружьём на детсад из-за феминизма

Убившая отца и напавшая на детский сад в Красноярске Полина Дворкина совершила преступление на почве феминизма. Об этом рассказал прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры края Николай Аулов. По его словам, это первый такой случай в РФ.

"На всю Россию ещё не было ни одного преступления, где массовые стрелки совершают своё преступление, связанное именно с идеологией феминизма, кроме того, по мнению Дворкиной, во всём виноваты дети, которым было 3–4 года на тот момент", — сказал Аулов журналистам.

Ранее Лайф писал о том, что в Красноярске суд приговорил Полину Дворкину к 17 годам лишения свободы по делу об убийстве отца и нападении на группу в детском саду. Там она хотела убить маленьких мальчиков из ненависти к мужчинам.