Песков: Путин и Мишустин не обсуждали кадровые решения в ходе ночной встречи

Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин не обсуждали кадровые решения на встрече, которая состоялась вечером 4 июля. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Мишустин доложил Путину о динамике макроэкономических показателей и указал, что президент и премьер находятся в ежедневном диалоге, но чаще это происходит не во время очных встреч, а по телефону.