Песков: Путин и Мишустин не обсуждали кадровые решения в ходе ночной встречи
Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин не обсуждали кадровые решения на встрече, которая состоялась вечером 4 июля. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что Мишустин доложил Путину о динамике макроэкономических показателей и указал, что президент и премьер находятся в ежедневном диалоге, но чаще это происходит не во время очных встреч, а по телефону.
Напомним, что встреча Путина и Мишустина состоялась минувшей ночью. На ней премьер доложил, что экономика России уверенно восстанавливается вопреки санкциям, за пять месяцев текущего года рост ВВП составил 0,6%. А перед беседой с премьером у главы государства прошла ещё одна важная встреча — с дагестанской девочкой Раисат Акиповой, которая до этого расплакалась, потому что не смогла лично увидеть главу государства во время его поездки в Дербент.