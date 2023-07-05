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5 июля, 10:42

Шлемы для слабаков?: Москвич забрал дочь из детсада на мотоцикле и научил лихой езде

Житель Москвы увёз дочь на мотоцикле без шлема и детского сиденья

В Москве заметили мужчину, который повёз дочь на мотоцикле без шлема и специального детского сиденья. Очевидцы сняли происходящее на видео, его опубликовал телеканал "Москва 24".

Мужчина посадил ребёнка на мотоцикл и повёз без средств защиты. Видео © Telegram / Москва 24

"Увидела, сразу не поняла, что он собирается так везти ребёнка, думала наденет шлем, пристегнёт, но нет", — рассказала одна из свидетельниц.

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Она отметила, что отец на мотоцикле забрал дочь из детского сада. Судя по видео, он посадил её на заднее сиденье, громко включил музыку и начал движение. Девочка при этом лишь держалась за сиденье.

Ранее Лайф писал о том, что в Калуге трое детей в возрасте от четырёх до шести лет сбежали через дырку в заборе из детского сада.

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Telegram / Москва 24

Илья Суриков
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