Шлемы для слабаков?: Москвич забрал дочь из детсада на мотоцикле и научил лихой езде

В Москве заметили мужчину, который повёз дочь на мотоцикле без шлема и специального детского сиденья. Очевидцы сняли происходящее на видео, его опубликовал телеканал "Москва 24".

Мужчина посадил ребёнка на мотоцикл и повёз без средств защиты. Видео © Telegram / Москва 24

"Увидела, сразу не поняла, что он собирается так везти ребёнка, думала наденет шлем, пристегнёт, но нет", — рассказала одна из свидетельниц.

Она отметила, что отец на мотоцикле забрал дочь из детского сада. Судя по видео, он посадил её на заднее сиденье, громко включил музыку и начал движение. Девочка при этом лишь держалась за сиденье.