Регион

Уведомления отключены

5 июля, 11:20

Американской теннисистке пришлось извиняться за "переименование" Казахстана

Американская теннисистка Эверт "переименовала" Казахстан на матче Рыбакиной

Известная американская теннисистка Крис Эверт, которая является 18-кратной победительницей турниров Большого шлема, неожиданно переименовала Казахстан, когда комментировала матч Елены Рыбакиной с американкой Шелби Роджерс на Уимблдоне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:2 в пользу Рыбакиной.

Американская теннисистка Эверт переименовала Казахстан на матче Рыбакиной. Видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

"Рыбакина — русская, она играла за Россию, а затем переехала в Касаткину", — заявила Эверт.

Сразу после нелепой оговорки американку поправил второй комментатор, а Эверт признала ошибку и принесла свои извинения. Позже на ляп отреагировала россиянка Дарья Касаткина. Она написала в соцсетях, что Эверт только что создала новую страну. Болельщики также оценили ситуацию, оставив под записью теннисистки десятки комментариев. В частности, некоторые поинтересовались, как теперь можно получить гражданство Касаткиной.

Винус Уильямс проиграла Свитолиной на Уимблдоне и не пожала руку судье

Винус Уильямс проиграла Свитолиной на Уимблдоне и не пожала руку судье

Ранее Лайф сообщал, что Касаткина в матче первого круга Уимблдона одержала верх над американкой Кэролайн Доулхайд и пробилась во второй круг. Она победила со счётом 6:1, 6:4.

Обложка ©

ТАСС / AP / Jim Rassol

Наталья Исакова
  • Новости
  • Теннис
  • Казахстан
  • США
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров