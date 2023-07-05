Американской теннисистке пришлось извиняться за "переименование" Казахстана

Известная американская теннисистка Крис Эверт, которая является 18-кратной победительницей турниров Большого шлема, неожиданно переименовала Казахстан, когда комментировала матч Елены Рыбакиной с американкой Шелби Роджерс на Уимблдоне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:2 в пользу Рыбакиной.

Американская теннисистка Эверт переименовала Казахстан на матче Рыбакиной. Видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

"Рыбакина — русская, она играла за Россию, а затем переехала в Касаткину", — заявила Эверт.

Сразу после нелепой оговорки американку поправил второй комментатор, а Эверт признала ошибку и принесла свои извинения. Позже на ляп отреагировала россиянка Дарья Касаткина. Она написала в соцсетях, что Эверт только что создала новую страну. Болельщики также оценили ситуацию, оставив под записью теннисистки десятки комментариев. В частности, некоторые поинтересовались, как теперь можно получить гражданство Касаткиной.