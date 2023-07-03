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3 июля, 17:31

Ещё одна россиянка пробилась во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Касаткина вышла во второй круг Уимблдона

<p>ТАСС / ZUMA / Rob Prange</p>

ТАСС / ZUMA / Rob Prange

Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче первого круга Уимблдона одержала верх над американкой Кэролайн Доулхайд и пробилась во второй круг. Она победила со счётом 6:1, 6:4.

Россиянка выступала на матче под посевом 11, американка не получила номера посева. После победы Касаткиной предстоит сыграть с британкой Джоди Беррейдж, выступавшей на Уимблдоне благодаря специальному приглашению от организаторов.

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А ранее вторая ракетка России Вероника Кудерметова обыграла эстонку Кайю Канепи в первом круге Уимблдона — 7:6 (7:4), 6:4. Матч длился один час 44 минуты.

Андрей Бражников
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