Ещё одна россиянка пробилась во второй круг Уимблдона
Российская теннисистка Касаткина вышла во второй круг Уимблдона
ТАСС / ZUMA / Rob Prange
Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче первого круга Уимблдона одержала верх над американкой Кэролайн Доулхайд и пробилась во второй круг. Она победила со счётом 6:1, 6:4.
Россиянка выступала на матче под посевом 11, американка не получила номера посева. После победы Касаткиной предстоит сыграть с британкой Джоди Беррейдж, выступавшей на Уимблдоне благодаря специальному приглашению от организаторов.
А ранее вторая ракетка России Вероника Кудерметова обыграла эстонку Кайю Канепи в первом круге Уимблдона — 7:6 (7:4), 6:4. Матч длился один час 44 минуты.