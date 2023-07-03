Ещё одна россиянка пробилась во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче первого круга Уимблдона одержала верх над американкой Кэролайн Доулхайд и пробилась во второй круг. Она победила со счётом 6:1, 6:4.

Россиянка выступала на матче под посевом 11, американка не получила номера посева. После победы Касаткиной предстоит сыграть с британкой Джоди Беррейдж, выступавшей на Уимблдоне благодаря специальному приглашению от организаторов.