В еврейской общине Москвы высказались о признании экс-раввина иноагентом

Временно исполняющий обязанности главного раввина Москвы Давид Юшуваев заявил, что еврейская община не разделяет позиции его предшественника Пинхаса Гольдшмидта*, которого Минюст признал иностранным агентом.

"Как известно, бывший главный раввин Пинхас Гольдшмидт* более полутора лет назад решил покинуть страну, после чего руководство общины утратило с ним связь. Такой личный выбор является его правом, однако и мы не считаем себя связанными его позицией и не разделяем его призывов", — приводит портал STMEGI текст обращения Юшуваева.

Раввин подчеркнул, что абсолютное большинство прихожан общины по-прежнему остаются с ней. Кроме того, много вернулось и тех, кто уехал из страны в прошлом году. Двери еврейской общины, как в заключении указал Юшуваев, "всегда распахнуты каждому, кто ищет молитвы и утешения".

Напомним, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт пополнил список иноагентов в минувшую пятницу, 30 июня. Известно, что он решил уехать в Израиль спустя две недели после начала российской спецоперации на Украине. В июле 2022 года Гольдшмидт официально оставил свой пост, назначив своим врио Юшуваева.