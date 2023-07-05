Россиянка сравнила с кино пробуждение в одной постели с полуголой "девушкой-кошкой"
Проникнувшая в квартиру новосибирцев девушка думала, что попала к друзьям
Девушка, проникнувшая в постель к незнакомым новосибирцам. Обложка © VK / "ЧС Новосибирск"
Проникнувшая в чужую квартиру пьяная девушка в Новосибирске думала, что попала к друзьям, и поэтому искренне не понимала, почему её просят уйти. Незваная гостья, представившаяся Валерией, удивлялась, что её не помнят и не узнают. Об этом заявила хозяйка квартиры Ульяна.
"Она считала, что пришла домой к друзьям и с ними тусила весь вечер. Даже в кино такое не показывают! Я долго не осознавала, что это реально, [думала], может, это сон", — отметила она в беседе с телеканалом "360".
Перебравшую с алкоголем вскоре выгнали, но Валерия не успокоилась — после этого она стала стучать в дверь и требовать, чтобы ей отдали личные вещи. По словам Ульяны, незнакомка пришла к ним в одних носках. "Девушка-кошка" ушла только через полчаса. К слову, хозяева квартиры не стали писать заявление. Ульяна слышала, что девушка публично извинялась, однако лично выйти на связь Валерии не удалось.
Сама девушка рассказала, что живёт в другом районе и недавно проводила парня в армию, из-за чего и перепила с горя. Лайф публиковал видео с незнакомкой на кровати, которая представилась "Лера, мяу".