Россиянка сравнила с кино пробуждение в одной постели с полуголой "девушкой-кошкой"

Проникнувшая в чужую квартиру пьяная девушка в Новосибирске думала, что попала к друзьям, и поэтому искренне не понимала, почему её просят уйти. Незваная гостья, представившаяся Валерией, удивлялась, что её не помнят и не узнают. Об этом заявила хозяйка квартиры Ульяна.

"Она считала, что пришла домой к друзьям и с ними тусила весь вечер. Даже в кино такое не показывают! Я долго не осознавала, что это реально, [думала], может, это сон", — отметила она в беседе с телеканалом "360".

Перебравшую с алкоголем вскоре выгнали, но Валерия не успокоилась — после этого она стала стучать в дверь и требовать, чтобы ей отдали личные вещи. По словам Ульяны, незнакомка пришла к ним в одних носках. "Девушка-кошка" ушла только через полчаса. К слову, хозяева квартиры не стали писать заявление. Ульяна слышала, что девушка публично извинялась, однако лично выйти на связь Валерии не удалось.