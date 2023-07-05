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5 июля, 11:55

Россиянка сравнила с кино пробуждение в одной постели с полуголой "девушкой-кошкой"

Проникнувшая в квартиру новосибирцев девушка думала, что попала к друзьям

<p>Девушка, проникнувшая в постель к незнакомым новосибирцам. Обложка © VK / <a href="https://m.vk.com/public161146762?from=search/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA+%25D0%25BC%25D1%258F%25D1%2583" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ЧС Новосибирск"</a></p>

Девушка, проникнувшая в постель к незнакомым новосибирцам. Обложка © VK / "ЧС Новосибирск"

Проникнувшая в чужую квартиру пьяная девушка в Новосибирске думала, что попала к друзьям, и поэтому искренне не понимала, почему её просят уйти. Незваная гостья, представившаяся Валерией, удивлялась, что её не помнят и не узнают. Об этом заявила хозяйка квартиры Ульяна.

"Она считала, что пришла домой к друзьям и с ними тусила весь вечер. Даже в кино такое не показывают! Я долго не осознавала, что это реально, [думала], может, это сон", — отметила она в беседе с телеканалом "360".

Перебравшую с алкоголем вскоре выгнали, но Валерия не успокоилась — после этого она стала стучать в дверь и требовать, чтобы ей отдали личные вещи. По словам Ульяны, незнакомка пришла к ним в одних носках. "Девушка-кошка" ушла только через полчаса. К слову, хозяева квартиры не стали писать заявление. Ульяна слышала, что девушка публично извинялась, однако лично выйти на связь Валерии не удалось.

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Сама девушка рассказала, что живёт в другом районе и недавно проводила парня в армию, из-за чего и перепила с горя. Лайф публиковал видео с незнакомкой на кровати, которая представилась "Лера, мяу".

Никита Осипов
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