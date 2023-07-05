В Харьковской области ВСУ понесли потери в живой силе и технике
Конашенков: В Харьковской области уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50
На Купянском направлении в Харьковской области российские военные поразили живую силу и технику 14-й механизированной бригады ВСУ. Такие данные озвучил на брифинге в среду, 5 июля, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
По его данным, противник потерял до 20 военнослужащих, бронетранспортёр, два автомобиля, а также радиолокационную станцию американского производства.
"В районе населённого пункта Голубовка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — проинформировал генерал-лейтенант.
Ранее сообщалось, что российские войска в ходе специальной военной операции уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области, а потери противника на Купянском направлении составили за сутки более 30 человек.
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