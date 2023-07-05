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Опубликовано 5 июля 2023, 11:35

В Харьковской области ВСУ понесли потери в живой силе и технике

Конашенков: В Харьковской области уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50

На Купянском направлении в Харьковской области российские военные поразили живую силу и технику 14-й механизированной бригады ВСУ. Такие данные озвучил на брифинге в среду, 5 июля, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

По его данным, противник потерял до 20 военнослужащих, бронетранспортёр, два автомобиля, а также радиолокационную станцию американского производства.

"В районе населённого пункта Голубовка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", проинформировал генерал-лейтенант.

Ранее сообщалось, что российские войска в ходе специальной военной операции уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области, а потери противника на Купянском направлении составили за сутки более 30 человек.

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Getty Images / SOPA Images / Ashley Chan

Марина Калегина
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