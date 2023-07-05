В Харьковской области ВСУ понесли потери в живой силе и технике

На Купянском направлении в Харьковской области российские военные поразили живую силу и технику 14-й механизированной бригады ВСУ. Такие данные озвучил на брифинге в среду, 5 июля, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

По его данным, противник потерял до 20 военнослужащих, бронетранспортёр, два автомобиля, а также радиолокационную станцию американского производства.

"В районе населённого пункта Голубовка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — проинформировал генерал-лейтенант.