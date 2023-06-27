Российские военные усилили прогресс на Купянском направлении

Российские войска в ходе специальной военной операции уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области, а потери противника на Купянском направлении составили за сутки более 30 человек. Об этом сообщил на брифинге во вторник, 27 июня, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.