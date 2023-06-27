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Регион
Опубликовано 27 июня 2023, 10:27
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Российские военные усилили прогресс на Купянском направлении

Конашенков: Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в селе Огурцово Харьковской области

Российские войска в ходе специальной военной операции уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области, а потери противника на Купянском направлении составили за сутки более 30 человек. Об этом сообщил на брифинге во вторник, 27 июня, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", — проинформировал он.

Авиация и артиллерия группировки "Запад" также поразила подразделения противника в районах населённых пунктов Красное Первое, Синьковка, Берестовое, Новосёловское и Стельмаховка. Среди потерь противника Конашенков перечислил боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-20, а также американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-36.

Глава ВГА Харьковской области Ганчев: ВС РФ развили успех на Купянском направлении
Глава ВГА Харьковской области Ганчев: ВС РФ развили успех на Купянском направлении

Ранее ВКС России сорвали наступление ВСУ на Торском направлении в ДНР. Противник попытался атаковать позиции российских войск при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ.

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VK / Минобороны России

Алексей Берковиц
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