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Опубликовано 23 июня 2023, 18:54
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Глава ВГА Харьковской области Ганчев: ВС РФ развили успех на Купянском направлении

Вооружённые силы России развили успех на Купянском направлении, несмотря на усиленное сопротивление украинских военных. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

"ВСУ, конечно, оказывают очень серьёзное сопротивление нашим войскам на Купянском направлении, тем не менее за последние дни у наших подразделений есть определённые успехи. Они очень серьёзно притесняют противника на левом берегу Оскола, это восточная часть Купянска", — сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

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Ситуация, по словам Ганчева, остаётся напряжённой, тем не менее "есть подвижки в лучшую сторону". Линия фронта, добавил он, удерживается, а ВСУ пытаются "закрепляться западнее", ближе к посёлку городского типа Шевченково. Глава ВГА сообщил, что украинским подразделениям поступают новые образцы западного вооружения, но российские артиллерия и авиация их истребляют. Кроме того, рассказал он, для усиления на Купянское направление прибывает много наёмников.

"На Купянском направлении <...> уже нам местные жители сообщают информацию о том, что достаточно много со стороны Вооружённых сил <...> Украины поступило на усиление к ним наёмников западных. Люди видят, что это не украинцы, западная речь, причём достаточно разная — это и французский, и польский языки звучат", — сказал Ганчев.

Между тем, подчеркнул глава харьковского ВГА, среди мобилизованных украинцев царят панические настроения. Поступает много сведений, что военные ВСУ готовы сдаться в плен, но как это сделать — не знают из-за угроз заградотрядов.

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Как писал Лайф ранее, ВКС России сорвали наступление ВСУ на Торском направлении в ДНР. Противник попытался атаковать позиции российских войск при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ.

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Арина Родионова
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